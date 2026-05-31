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Nueva sorpresa en Roland Garros: el checo Mensik supera a Rublev

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París, 31 may (EFE).- Las sorpresas no acaban en esta edición de Roland Garros y el joven checo Jakub Mensik firmó una nueva al imponerse al ruso Andrey Rublev, 13 del mundo, 6-3, 7-6(6), 4-6, 2-6 y 6-3, para acceder a los cuartos de final por primera vez en su carrera a sus 20 años.

Mensik, 27 del mundo, que se medirá por un puesto en semifinales contra el ganador del duelo entre el noruego Casper Ruud y el brasileño Joao Fonseca, se convirtió en el checo más joven en llegar a cuartos en París desde Ivan Lendl en 1980.

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Rublev, que buscaba sus undécimos cuartos en Grand Slam, en los que nunca ha jugado unas semifinales, amagó con remontar el partido tras ceder los dos primeros sets, pero la reacción del checo lo evitó.

El checo sumó su tercer triunfo contra el ruso en otros tantos duelos y endereza una trayectoria irregular sobre tierra batida, donde esta temporada no había conseguido encadenar tres derrotas.

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