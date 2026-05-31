Palmeiras vence por 1-0 al Chapecoense y mantiene su ventaja como líder

São Paulo, 31 may (EFE).- Palmeiras, líder de liga brasileña, venció este domingo por 1-0 al Chapecoense, último de la clasificación, en la decimoctava jornada y mantuvo su ventaja pese a jugar con uno menos durante buena parte de un partido que fue sufrido.

Así, el equipo de São Paulo, con 41 puntos, permanece siete unidades por delante del Flamengo, segundo de la tabla con 34.

Palmeiras tuvo que lidiar con la ausencia de los futbolistas convocados para el Mundial, entre ellos, el argentino 'Flaco' López, su máximo goleador, así como con una expulsión que lo dejó con 10 jugadores.

Durante la primera mitad, el equipo comandado por Abel Ferreira enfrentó dificultades para llegar al área del Chapecoense, que desplegó una defensa cerrada, y cuando tuvo ocasiones de gol las desaprovechó.

La expulsión del centrocampista Allan tras una tarjeta roja directa hizo que el partido se estancase aún más.

Ya en la segunda mitad, el delantero Paulinho despertó a los espectadores del letargo con un gol y adelantó al Palmeiras en el marcador.

En el tiempo de descuento, cuando el partido ya parecía decidido, Ítalo empató el encuentro para el Chapecoense, pero el gol fue anulado por el árbitro tras examinar el VAR.

El Chapecoense tuvo una última oportunidad de empatar cuando le fue pitado un penalti, pero el balón rebotó en el travesaño.

El sábado, Flamengo goleó 3-0 al Coritiba, pese a no contar con nueve jugadores convocados para el Mundial, entre ellos, el brasileño Lucas Paquetá y el uruguayo Giorgian de Arrascaeta.

Por otra parte, el Santos de Neymar ganó por 3-1 al Vitória y salió de la zona de descenso, mientras su estrella se recupera de una lesión y se prepara para viajar a EE.UU. con la selección. EFE