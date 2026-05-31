Direcciones de centros condenan "agresiones policiales" a docentes: "Defender la escuela pública no es ningún delito"

La Associació de Directores i Directors d'Escola Pública del País Valencià (ADEP-PV) ha condenado "con la máxima contundencia las agresiones policiales sufridas por docentes que se manifestaban pacíficamente" a las puertas de la Conselleria de Educación, al tiempo que ha puesto énfasis en el hecho de que "defender la escuela pública no es ningún delito".

Para los responsables de las direcciones de colegios, las imágenes difundidas son "inadmisibles e indignantes". "No se puede tolerar que profesionales de la educación, que ejercían legítimamente su derecho en la manifestación, sean objeto de violencia mientras reivindican mejoras para un servicio público esencial", proclaman en un comunicado.

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"Golpear a quien defiende la educación pública es cruzar una línea roja que nunca tendría que haber sido traspasada", advierten estos cargos directivos, que exigen "responsabilidades de manera inmediata" y trasladan todo su apoyo "a las personas agredidas y al conjunto de la comunidad educativa".

"Ni la violencia ni la intimidación acallarán la voz del profesorado. Porque defender la escuela pública no es ningún delito. Es un derecho", sentencian.