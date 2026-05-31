El Partido Laborista de Malta logra un histórico cuarto mandato consecutivo tras las elecciones del sábado

El Partido Laborista de Malta ha ganado las elecciones legislativas celebradas este sábado en la isla, con lo que gobernarían por cuarta legislatura consecutiva el país en un hito histórico en la política maltesa.

El secretario general del Partido Nacionalista, Charles Bonello, único rival del Partido Laborista, ha asegurado que sus estimaciones dan a los laboristas una ventaja de entre 18.000 y 19.000 votos, con un censo de 341.351 personas, informa el periódico 'Malta Independent'. La participación ha sido del 87,42%, 1,82 puntos más que en los comicios de 2022.

PUBLICIDAD

Sin embargo, de confirmarse, este dato supone una importante caída con respecto a las elecciones de 2022, cuando el Partido Laborista se impuso con un 55,11% del voto y 39.000 papeletas de ventaja.

Por el momento no se conocen resultados oficiales, pero los interventores laboristas han comenzado ya a golpear el metacrilato del centro de recuento centralizado de la localidad de Naxxar, un gesto ya tradicional de victoria en la política maltesa. De inmediato los simpatizantes laboristas han comenzado a corear el "Viva l-Labour" celebrando la victoria.

PUBLICIDAD

El primer ministro saliente y candidato a la reelección, Robert Abela, ha calificado el resultado de "victoria para todos los malteses y gozitanos" en declaraciones a la televisión pública, TVM. El "histórico" cuarto mandato logrado les permitirá "aplicar el programa electoral", según Abela, que ha pedido a sus seguidores celebrar la victoria "con respeto".

El recuento ha comenzado sobre las 9.00 horas de este domingo en el Centro de Recuento de Naxxar tras llegar las urnas de los 852 centros de votación distribuidos por Malta y Gozo, las dos islas principales del archipiélago maltés. No se esperan resultados oficiales hasta la noche del domingo.

PUBLICIDAD