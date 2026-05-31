Miles de personas reivindican en Bangkok, con marchas y muchos color, el Orgullo LGTBI

Bangkok, 31 may (EFE).- Miles de personas salieron este domingo a las calles de Bangkok y otras ciudades de Tailandia para celebrar el inicio de las actividades por el mes del Orgullo LGTBI en uno de los pocos países asiáticos que reconoce el matrimonio igualitario.

A lo largo de 5 kilómetros de una de las principales avenidas de la capital, activistas, políticos y ciudadanos desfilaron sosteniendo pancartas reivindicativas y una enorme bandera arcoíris, uno de los símbolos que identifican al colectivo.

"Remienda el mundo con Orgullo", "apoyar significa acción, no solo decoración" o "el trabajo sexual es trabajo", son parte de los carteles mostrados durante la celebración de este año, el segundo desde que en 2025 entrara en vigor el matrimonio igualitario.

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Bajo el lema: "Llena el mundo de Orgullo", la marcha, que se vio afectada por la intensa lluvia sobre Bangkok, busca impulsar la candidatura de Tailandia de organizar el Orgullo Mundial en 2030.

Además del desfile que dio hoy inicio a la celebración, están programados durante junio numerosos actos, conciertos y coloquios sobre los derechos LGTBI.

Entre los participantes, los políticos del partido reformista Partido del Pueblo, segundo en las elecciones de febrero, aprovecharon la ocasión para instar al gobierno a acelerar las reformas legales relacionadas con los derechos LGTBI.

Natthaphong Ruengpanyawut, líder de la plataforma, afirmó que aún quedan más de 50 leyes por modificar para garantizar la igualdad de derechos y la protección de las parejas homosexuales casadas, así como una legislación para penalizar la discriminación.

Tailandia es la única nación que permite las bodas entre miembros de la comunidad LGTBI del Sudeste Asiático y solo la tercera en Asia, tras Taiwán y Nepal.

El matrimonio igualitario entró en vigor el 23 de enero de 2025, después de que fuera aprobado por el Parlamento el año anterior, lo que puso a Tailandia a la cabeza de los avances del colectivo LGTBI en la región, donde se registran grandes retrocesos en ese ámbito.

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La celebración del Orgullo en Tailandia, que cuenta con el apoyo de instancias gubernamentales y también con inversión privada, espera atraer al país a miles de turistas.

A diferencia de Tailandia, en países vecinos como Malasia o Indonesia, de mayoría musulmana, los derechos del colectivo van en retroceso.

Indonesia, por ejemplo, aprobó en 2022 una controvertida reforma del código penal, que prohíbe la libertad sexual y la apostasía, entre otros cambios de signo ultraconservador, lo que puso de manifiesto la creciente influencia del islamismo radical en el país, amenazando su tradición liberal y secular.

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