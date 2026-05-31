Final lista en la NBA, la hegemonía Antonelli y la ambición de la NFL destacaron en mayo

Hernán Bahos Ruiz

Redacción Deportes, 31 may (EFE).- En mayo, la lucha por el título de la NBA quedó servida, en la Fórmula Uno se consolidó la hegemonía de un piloto de 19 años que ha ganado 4 de los 5 premios disputados en la temporada, en tanto que las 500 Millas de Indianápolis y el PGA Championship fueron sueños aplazados para dos españoles.

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La actividad deportiva en América en el quinto mes del año resultó frenética para las selecciones que se preparan para la edición 23 de la historia del Mundial que como, como especial y más internacional que nunca será la temporada anunciada para el fútbol americano.

NBA: Knicks y Spurs lucharán por el anillo

Los New York Knicks consiguieron su pase a las Finales de la NBA, el 25 de mayo y el último boleto quedó definido el sábado en el séptimo juego de la serie en el Oeste, que destronó al campeón de 2025, Oklahoma City Thunder, y abrió el camino a San Antonio Spurs.

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Sin los Thunder, la Liga coronará este año a su octavo campeón distinto en las últimas ocho temporadas. La serie por el campeonato al mejor de siete partidos iniciará el 3 de junio de 2026.

Los New York Knicks avanzaron a las Finales de la NBA desde la serie decisiva de la Conferencia Este tras barrer en el cuarto juego (4-0) a los Cleveland Cavaliers.

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AUTOMOVILISMO F1: Antonelli hace historia en Florida

El Gran Premio de Miami, cuarta prueba puntuable del calendario de Fórmula Uno en 2026 deparó el 3 de mayo la tercera victoria de la temporada al italiano de Mercedes Andrea Kimi Antonelli.

El piloto nacido hace 19 años en Bolonia resistió desde la 'pole' la presión de los pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, que completaron el podio en la caótica carrera en Florida.

Antonelli se convirtió en Miami en el primer piloto de la historia de la Fórmula 1 que gana sus tres primeras carreras partiendo todas desde la 'pole'.

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AUTOMOVILISMO F1: Rusell tampoco aguanta el ritmo del líder

Apenas 21 días después, el 24 de mayo, sobre el trazado del autódromo Gilles Villeneuve de Montreal, el boloñés enlazó su cuarta victoria en 5 grandes premios e implantó un nuevo récord de dominio.

Antonelli y su compañero de equipo, George Rusell, libraron una fiera batalla durante 30 de los 68 giros del circuito canadiense hasta que la unidad de potencia del monoplaza del británico se detuvo fulminantemente. Su reacción fue de rabia y frustración.

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En segundo lugar fue para Lewis Hamilton de Ferrari, quien rebasó a seis vueltas del final a Max Verstapen (Red Bull) y lo obligó a conformarse con el tercer escalón del podio.

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FÚTBOL AMERICANO: La NFL, más internacional

La NFL divulgó el 13 de mayo el calendario completo de la temporada 2026, que comienza el 9 de septiembre con el choque entre New England Patriots y Seattle Seahawks.

Destaca un récord de 9 partidos internacionales en 7 países diferentes. Será la primera vez que la Liga llega a Oceanía (Australia) y Francia. Habrá partidos en Melbourne, Río de Janeiro, Londres (3), París, Madrid, Múnich y Ciudad de México.

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El fin de la temporada regular se producirá el 10 de enero de 2027. Seis días después comenzarán los 'playoffs' y el ProBowl ha sido programado para el 3 de febrero. El Super Bowl LXI se jugará el 14 de febrero en el SoFi Stadium de Inglewood (California).

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GOLF: Jon Rahm aplaza el sueño de levantar el Wanamaker

El español de Barrika se ilusionó el 15 de mayo con la conquista del PGA Championship, uno de los cuatro torneos principales del PGA Tour (Masters, US Open y The Open Championship), comenzó en forma inmejorable la jornada decisiva, pero terminó en el segundo puesto, abrumado para la reacción del inglés Aaron Rai.

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Nacido hace 31 años en Wolverhampton, Rai se adjudicó el 15de mayo el primer 'major' de su carrera y el codiciado Trofeo Wanamaker.

Jack Nicklaus y Walter Hagen, con 5 títulos, y Tiger Woods con 4 lideran el palmarés del torneo, cuya historia se remonta a 1916.

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AUTOMOVILISMO: Indianapolis, una edición 110 para la historia

El sueco Felix Rosenqvist (Meyer Shank Racing) se adjudicó el 24 de mayo la edición 110 de las 500 Millas de Indianápolis y se embolsó un premio de 4.340.500 dólares al cabo de la final más apretada de la historia de la carrera estadounidense.

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El piloto de 34 años cruzó la singular meta trazada con una línea de ladrillos con solo 18 milésimas de ventaja sobre el estadounidense David Malukas (Team Penske).

El mexicano Pato O'Ward (Arrow McLaren) acabó en la cuarta plaza, mientras que el español Álex Palou (Chip Ganassi), ganador de la pasada edición, tuvo que conformarse con la séptima posición.

La tradicional carrera rompió récords en asistencia, de premios, pues fue distribuida una bolsa cercana a los 31 millones de dólares; y hasta registró el mayor número de cambios de liderato en su historia: con 70 movimientos en la vanguardia. EFE

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(foto)