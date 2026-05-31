Miles de colombianos votan en Madrid en una jornada de afluencia masiva y total normalidad

Madrid, 31 may (EFE).- Con camisetas de la selección cafetera, sombreros 'vueltiaos' y banderas, miles de colombianos acudieron este domingo a los puestos de votación para las elecciones presidenciales habilitados en España, donde la afluencia ha sido superior a la de otros años.

Las votaciones en España comenzaron el lunes y se han desarrollado con normalidad.

En el pabellón satélite de la Casa de Campo de Madrid, el ambiente era festivo, con música, bocadillos y muchas banderas tricolor, para celebrar una jornada donde todos coincidían en que lo importante era votar.

"En un país tan polarizado lo importante es que la gente salga a votar y a ejercer el derecho al voto", decía a EFE Sebastián, un colombiano que lleva en España cuatro años.

Más de 300.000 colombianos están inscritos para votar en España para esta primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, donde los favoritos son el izquierdista Iván Cepeda, el ultraderechista Abelardo de la Espriella y la uribista (derecha) Paloma Valencia.

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Las encuestas dan una clara mayoría a Cepeda y eso también se percibía en Madrid, donde los gritos de "Cepeda en primera vuelta", "quienes quieren a Colombia han votado a Cepeda" y "Cepeda arrasó en Madrid" se escuchaban sobre aquellos que aseguraban que con el 'Tigre' -el apodo del ultraderechista de la Espriella- volverían a Colombia.

"A mí me gustaría que Cepeda ganara porque al final todos tienen cosas buenas y cosas malas, pero leyendo los programas de los otros candidatos no estoy muy de acuerdo con muchas cosas. Iván Cepeda tiene muy buenas ideas y ojalá se puedan cumplir", explicaba Sebastián a pie de urna.

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Natalia Moreno lleva 26 años fuera de su país y cree que la situación en Colombia "está muy dura y peligrosa", y quiere que cambie, y por ello votó a De la Espriella.

"Yo quiero que saquen al otro (al actual presidente, el izquierdista Gustavo Petro) y llegue él", dice Moreno a EFE.

La jornada "está yendo muy bien, está viniendo la gente a votar masivamente y está yendo todo bien", detalló a EFE Alexis Gómez, uno de los jurados en Madrid, a poco menos de 10 minutos de que cerraran las votaciones.

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A la espera de las cifras oficiales de participación por parte de la Registraduría, el cónsul general de Colombia en Madrid, Javier Higuera, adelantaba una alta afluencia sobre todo en la capital española, donde "se ha incrementado fuertemente".

Ya al cierre del sábado, el sexto día de votación en el exterior, el número de votos en Madrid "fue prácticamente el valor o el nivel de las elecciones del 2022".

"Todo lo de hoy es adicional, es lo que está mostrando el incremento de participación ciudadana, que es bastante fuerte y lo vamos a ver al finalizar la jornada electoral", dijo Higuera desde el centro de votación.

"Los seis días que llevamos de votación —seis días y medio— ha transcurrido con total normalidad, con transparencia, con una alta participación ciudadana y con una gran cooperación entre todos los diferentes actores en el proceso: jurados, testigos, observadores, auditores...", subrayó el cónsul.

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Se necesita la mitad más uno de los votos para poder ganar y, si eso no ocurre, los dos más votados tendrán que acudir a una segunda vuelta el 21 de junio, donde se conocerá al sucesor de Petro.