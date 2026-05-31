Macron critica los disturbios en la recepción al PSG: "estamos hartos, se acabó"

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha criticado los graves disturbios ocurridos el sábado en París durante las celebraciones del título de Liga de Campeones de fútbol logrado por el equipo Paris Saint Germain que se han saldado con más de 450 detenidos.

"Ya no queremos ver esto. Se acabó. Estamos hartos. Se terminó", ha afirmado Macron en su condena a la violencia durante la recepción al equipo en el Palacio del Elíseo y después de dar una calurosa bienvenida a los jugadores.

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Macron ha criticado las "inaceptables escenas de violencia ocurridas anoche y durante buena parte de la noche en París y otras ciudades francesas". "Nadie quiere que nos acostumbremos a esto", ha añadido.

"Esto no es fútbol. Esto no es deporte. Esto no es lo que amamos. Gracias a nuestros policías y gendarmes, seremos implacables con los que hayan sido detenidos", ha advertido.

Macron ha expresado su agradecimiento a la Policía por su respuesta "ante esta terrible situación". "Pienso en los comerciantes y las víctimas. Este no es el deporte, este no es el fútbol que amamos. Seremos inflexibles. ¡Basta ya! ¡Estamos hartos!", ha espetado.

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"Bravo al cuerpo técnico, a cada uno de los jugadores. Este PSG es un equipo formidable. Sin duda, después de este doblete: es el mejor equipo de Europa. Toda Francia está orgullosa. ¡Qué equipazo!", ha señalado en el ámbito estrictamente deportivo.

El ministro del Interior francés, Laurent Núñez, ha confirmado que 780 personas fueron arrestadas durante las celebraciones, un aumento del 32 por ciento con respecto al año pasado. De los arrestados, 457 fueron detenidos y 57 policías y gendarmes resultaron heridos.

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