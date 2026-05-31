Lamine Yamal: "Tenía miedo de que la lesión fuese grave y perderme el Mundial"

El internacional español Lamine Yamal ha reconocido que tuvo "miedo" al lesionarse con el FC Barcelona el bíceps femoral de la pierna izquierda, ya que temió que fuese "grave" y que eso le impidiese jugar el Mundial, y ha afirmado que se toma la presión en la cita "como un reto".

"Me acuerdo de la secuencia en la que me lesiono, estaba rezando por dentro para que no fuera nada. Veía muy cerca el momento del Mundial; nunca había tenido una lesión de isquio, pero sabía que poco tiempo no era. Tenía miedo de que fuese grave y sobre todo de poder recaer y de poder perderme el Mundial", señaló en una entrevista a los medios oficiales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

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Por otra parte, el extremo azulgrana se mostró ilusionado con la cita mundialista. "Por fin ha llegado el momento. Desde que acabó la Eurocopa, todos pensábamos en que llegara este día, y estamos todos muy ilusionados. Llegamos como la selección que somos, como los campeones de Europa e iremos a por todas", indicó, confesando que ha soñado mucho con levantar la Copa del Mundo. "Mil veces en mi habitación. El Mundial es lo más grande que tiene el fútbol", afirmó.

Frente a esta emoción, el cansancio pasa a un segundo plano. "Es verdad que ayuda saber que vas a jugar un Mundial. La mente está como si no hubiera jugado ni un partido en toda la temporada y estoy con muchas ganas de poder debutar. En mi mente es como si llevara diez años jugando a fútbol, pero en verdad llevo tres años y hace cuatro estaba jugando con ellos en el 'poli' -polideportivo-. Es algo muy loco", apuntó.

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Además, no rehuye la presión. "A mí me va mejor; cuando tu exigencia es más alta, subes tu nivel. Si mi exigencia fuera la de otro jugador, a lo mejor no estaría al nivel al que juego. Me gusta que sea así, me lo tomo como un reto y lo disfruto", explicó.

Lamine destacó también la importancia del colectivo. "Si jugamos contra Francia y yo soy muy importante pero el equipo no está bien, no tenemos nada que hacer. Voy con esa ilusión, porque sé que tenemos una gran selección, de las mejores que hemos tenido. Tenemos jugadores muy importantes, empezando por Rodri, que es Balón de Oro; Oyarzabal, que para mí es 'top' delanteros del Mundial, me parece buenísimo y aparte que está con confianza; tenemos a Pedri, que me encanta verle jugar; Cucurella, que desde la Eurocopa parece otro... Tenemos una selección de grandes jugadores y en la portería tenemos a los tres mejores", afirmó.

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En otro orden de cosas, confesó que le gustaría "un montón" ser anónimo. "Pagaría muchísimo. Poder ir a tomar algo tranquilo, poder ir a pasear por Barcelona, por cualquier sitio... Yo creo que es lo único malo de nuestra vida", aunque advirtió que nunca le negará una foto a un niño.

"Cuando veo a un niño pequeño, sé que está viendo a su ídolo y no entiende que puedas tener un mal día. En ese momento tienes que parar y hacerte una foto. Cuando yo era pequeño, mi ídolo era Neymar, y yo me hubiese muerto por una foto con Neymar cuando era pequeño; si me hubieses dicho que fuera a Rusia en tren, hubiese ido a Rusia en tren por una foto con él. Empatizo mucho con ellos, están con su ídolo delante, quieren ser como él y quieren una foto con él".

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Por último, Lamine habló de cómo vivirá su hermano el torneo. "No sabe exactamente qué es un Mundial, pero sabe que voy a jugar con España. Le gusta Neymar, le gusta Pedri, le gusta Raphinha y le gusto yo. Bueno, y Cristiano", concluyó.