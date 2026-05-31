La policía neerlandesa investiga uso de la fuerza en una intervención en centro de acogida

La Haya, 31 may (EFE).- La Policía de Países Bajos ha abierto una investigación interna sobre el uso de la fuerza por parte de varios agentes durante una detención en un centro de acogida para solicitantes de asilo, después de que imágenes del incidente se difundieran ampliamente en las redes sociales y generaran una fuerte polémica en el país.

En un comunicado, la policía aseguró hoy que los hechos ocurrieron el pasado 19 de mayo, en la localidad de Zeist, donde se encuentra uno de los principales centros de acogida del país, y, según la versión oficial, los agentes acudieron al lugar tras recibir una denuncia por amenazas y actos vandálicos en los que presuntamente alguien estaba usando estaba un cuchillo.

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Las imágenes difundidas en internet muestran a varios policías, un perro policía, un hombre y una mujer en un pasillo del centro.

En una de las grabaciones se observa cómo un agente aparta con fuerza a una mujer, que cae al suelo, y justo después, tiene lugar una situación caótica en la que un hombre intenta acercarse a la mujer antes de ser interceptado por los agentes y se produce un choque entre las partes.

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En otro vídeo, aparentemente grabado momentos después, se aprecia cómo la mujer es arrastrada por la ropa o el cabello, mientras varios agentes inmovilizan al hombre en el suelo.

Según diferentes organizaciones locales que han compartido las imágenes, se trata de una mujer embarazada, información que la policía no ha confirmado en su comunicado.

La policía señaló que las grabaciones que circulan en redes sociales muestran únicamente "una parte del incidente" y subrayó que se examinarán con cuidado "todos los hechos y circunstancias" del caso.

Asimismo, defendió que los agentes actuaron en una situación "dinámica" y que trataron de intervenir con rapidez para garantizar la seguridad tanto de las personas presentes como de ellos mismos.

Un hombre de 30 años fue detenido durante la intervención y después puesto en libertad.

Las autoridades explicaron que la investigación del uso de la fuerza forma parte del procedimiento habitual que se aplica cada vez que agentes policiales recurren a medidas así, pero que en este caso decidieron informar públicamente sobre la investigación debido a la atención generada por los vídeos difundidos en internet.

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La policía indicó además que no tiene motivos para dudar de la autenticidad de las imágenes que circulan en redes sociales y reiteró que confía en la profesionalidad de los agentes implicados, y recordó que estos deben tomar decisiones bajo "una gran presión".

El resultado de la investigación determinará si la actuación policial se ajustó a los protocolos y a las circunstancias con que los agentes se encontraron en el momento de la intervención. EFE