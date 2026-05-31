Agencias

Irán anuncia el derribo de un dron estadounidense Predator sobre su espacio aéreo

La Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado la intercepción, esta pasada madrugada, de un avión no tripulado estadounidense MQ-1 Predator "que intentó realizar una operación hostil al entrar en las aguas territoriales" del país centroasiático.

Según un comunicado recogido por la agencia semioficial iraní Fars, la Guardia Revolucionaria iraní identificó a primera hora de este domingo la aproximación del avión no tripulado a su espacio aéreo con "intenciones aparentemente hostiles".

El aparato fue detectado "de inmediato" por los sistemas de defensa aérea y "atacado con misiles tierra-aire avanzados antes de que pudiera llevar a cabo una operación hostil planificada".

El comunicado de la Guardia Revolucionaria iraní termina con una advertencia: "el espacio aéreo iraní sobre las aguas territoriales del país está bajo control total, y cualquier incursión recibirá una respuesta contundente".

El Ejército de Estados Unidos no se ha pronunciado todavía sobre este incidente.

