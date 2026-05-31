Finlandia logra su quinto título mundial de hockey hielo tras batir en la prórroga a Suiza

Redacción Deportes, 31 may (EFE).- La selección de Finlandia logró este domingo en Zúrich su quinto título de campeona del mundo de hockey sobre hielo tras derrotar a la anfitriona, Suiza, por 1-0 gracias a un gol de oro en la prórroga de Konsta Helenius.

Konsta Helenius marcó el gol de oro a los 10:42 de la primera prórroga, lo que le dio el oro a Finlandia, que une este título a los logrados en 1995, 2011, 2019 y 2022, privó de su primera corona a una selección helvética que ya acumula seis subcampeonatos.

PUBLICIDAD

Esta es la primera medalla de oro de Finlandia desde 2022 y la tercera en los últimos siete años. Suiza ha disputado cinco finales desde 2013 y las ha perdido todas.

En el partido por el bronce, Noruega superó a Canadá por 3-2 en un duelo que también se resolvió en el tiempo extra.