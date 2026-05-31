El Liverpool confirma la marcha de Konaté

Londres, 31 may (EFE).- El Liverpool confirmó este domingo la marcha de su defensa central Ibrahima Konaté este verano al término de su contrato.

Konaté, de 27 años, llegó al Liverpool en 2021 a cambio de 40 millones procedente del RB Leipzig y se marcha después de cinco años al no haber llegado a un acuerdo para la renovación de su contrato.

Pese a que el Liverpool tenía la intención de renovar al central francés, no han llegado a un punto en común para ello por las pretensiones económicas de Konaté.

El zaguero se marcha tras 183 partidos jugados y tras haber ganado la Premier League, la Copa de la Liga, la FA Cup y la Community Shield.

"Konaté se va con nuestra gratitud y aprecio por la contribución que ha hecho y todo el mundo en el club le desea lo mejor en el futuro", dijo el Liverpool en un comunicado.

Con la salida de Konaté, el Liverpool se queda con Virgil Van Dijk, al que le queda un año de contrato, Joe Gomez, que está en la misma situación que el holandés, Giovanni Leoni, que se ha pasado toda la temporada lesionado, y Jeremy Jacquet, que llegará este verano a cambio de más de 60 millones de euros, como centrales.

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Esto puede obligar al equipo, ahora sin entrenador tras el despido de Arne Slot, a buscar en el mercado a un jugador con el que reemplazar a Konaté.