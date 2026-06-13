El JEE rechaza el recurso de Sánchez para invalidar más de 2.000 mesas de votación

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Perú ha declarado este viernes "improcedente" el recurso de nulidad presentado por el candidato presidencialista, Roberto Sánchez, con el que pretendía invalidar 2.400 mesas de votación de la segunda vuelta electoral.

La autoridad electoral ha desestimado la impugnación debido a que el partido no adjuntó el comprobante original de pago de la tasa electoral. "Se advierte que el solicitante no adjuntó el comprobante de pago original de la tasa electoral correspondiente, por lo que, siendo este requisito insubsanable, corresponde declarar su improcedencia", ha confirmado la Junta Nacional Electoral (JNE) en un comunicado.

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El partido de Sánchez buscaba anular 1.751 mesas en territorio nacional y 649 en el extranjero --donde su rival, la derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular), obtuvo un respaldo mayoritario-- alegando presuntos "patrones de repetición exacta" de votos respecto a los de la primera vuelta.

El abogado de la formación izquierdista, Carlos Zafra, defendió que existían indicios graves y sistemáticos de "fraude electoral". Por el contrario, la defensa legal de Fuerza Popular, liderada por Luis Dyer, rechazó las acusaciones argumentando que "si uno presenta un pedido de nulidad tiene que presentar pruebas".

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UNAS ELECCIONES PRESIDENCIALES MUY AJUSTADAS

El revés judicial para la izquierda se produce en un escenario de extrema paridad. Con el 98.3% de las actas contabilizadas, Fujimori lidera el escrutinio con el 50.01%, apenas 4.000 más que su rival. Concretamente, a esta hora del sábado, la ultraderechista de Fuerza Popular cosecha 9.043.383 de votos, mientras que la alternativa de Juntos por el Perú se mantiene con 9.039.075.

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Fujimori, que se distancia ligeramente de Sánchez tras haber conseguido recuperar, el pasado jueves, el liderazgo del conteo de votos en esta segunda ronda electoral, ha manifestado en declaraciones a los medios que su formación, "sea cual sea el ganador", no solo está dispuesta a "dialogar" sino que es consciente de que deberá hacerlo de cara al próximo quinquenio.

"Esperaremos a los resultados de la ONPE para luego, espero yo, poder conversar con Roberto Sánchez", remarcó el pasado viernes la candidata de Fuerza Popular.

Por su parte, "ante la extrema estrechez del resultado electoral", Sánchez ha invitado este sábado formalmente a su rival a reunirse con la máxima brevedad posible para "actuar conjuntamente en defensa de la transparencia y la confianza ciudadana".

"Más allá de quién resulte finalmente ganador, la diferencia actual es tan reducida que el Perú merece que no quede ninguna duda sobre la voluntad expresada en las urnas. Por ello, propongo que solicitemos en conjunto una revisión exhaustiva y un reconteo de los votos en todas aquellas actas que la legislación permita revisar, con pleno respeto a las instituciones electorales y a las normas vigentes", ha informado.

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Tras la evaluación de las peticiones de la formación de Sánchez y demás peticiones, se espera que el anuncio de los resultados oficiales se dilate más en el tiempo, como ya sucedió durante la primera vuelta.