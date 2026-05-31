Candidato ultraderechista De la Espriella vota en Barranquilla rodeado de una multitud

Barranquilla (Colombia), 31 may (EFE).- El candidato presidencial de ultraderecha Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, votó este domingo en Barranquilla, en la primera vuelta de unas elecciones a las que están convocados más de 41 millones de colombianos.

De la Espriella, que en las encuestas de intención de voto aparece en segundo lugar, acudió a votar al colegio La Enseñanza rodeado de una nube de guardaespaldas y seguidores que coreaban "sí se puede, sí se puede", y antes de depositar su papeleta levantó los puños en señal de fuerza. EFE

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