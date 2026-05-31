Bibiana Fernández revela por qué nunca se divorció de Asdrúbal y recuerda su relación

La actriz Bibiana Fernández ha vuelto a hablar de su pasada relación con Asdrúbal, una historia de amor que, pese a haber terminado hace años, sigue ocupando un lugar importante en su vida. En unas declaraciones al equipo de Europa Press, ha explicado por qué nunca llegaron a formalizar el divorcio, ofreciendo una visión muy personal y poco convencional sobre el amor y las separaciones-

Según ha revelado, el motivo por el que nunca formalizaron el divorcio fue principalmente práctico y relacionado con la situación personal de su expareja en aquel momento: "Pues porque en el momento que nos separamos, él estaba tramitando su documentación y entonces me parecía que como él a veces se despistaba, pues que era bueno que él tuviera la documentación en regla y poder viajar con normalidad, con pasaporte español, con doble nacionalidad. Pero vamos, me acabas de dar una alegría".

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La artista también ha explicado cómo entiende ella el matrimonio y la ruptura de una relación, con una visión poco convencional basada más en el sentimiento que en lo legal: "Mira, yo considero que estuve casada con la Asdrúbal el día que me senté encima suya la primera vez, que no era ni su mujer ni nada por el estilo, porque yo me sentía que pertenecía a ese hombre. Y el día que se fue de casa, a pesar de los pesares, con más pena o con más cosas, dejó de ser mi marido. La unión realmente es darle formalidad al amor. Yo me casé por celebrar el amor, porque fuera una fiesta".

En ese mismo sentido, ha insistido en que el vínculo afectivo no desaparece necesariamente con el fin de la relación: "No Se deja de querer a la gente por estar casada". También ha reflexionado sobre la posibilidad de retomar el contacto o incluso rehacer su relación en otros términos: "Yo ahora si mañana me dice él que se quiere casar o que quiere hacer cualquier cosa y me pide el divorcio y se mueve él, porque no lo tenga que hacer yo, porque yo ya no me daba acto con más cosas, yo encantada de la vida. ¿Por qué no?".

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Sobre el contacto actual con su expareja, ha confesado que llevan tiempo sin hablar: "Hace como dos años o así que no hablo". Aun así, ha dejado claro que no existe ningún conflicto entre ellos y que guarda un buen recuerdo de la relación: "Es una persona de quien guardo muy buen recuerdo porque lo quise mucho y las cosas pasan pero los amores quedan".

Finalmente, también ha hablado del hijo de Asdrúbal, Ángelo, a quien conoció cuando era niño y que actualmente vive en Madrid: "A Ángelo, bueno, es que yo a lo conocí cuando era un crío. Ahora está viviendo en Madrid, se dedica al tatuaje y eso". Sobre él ha añadido un comentario cercano y afectuoso: "Pues qué menos... o sea, si tú tienes una pareja que tiene un niño y viene a Madrid... pues por empatía, por cariño".

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