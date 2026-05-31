Asociaciones provida se manifiestan en Madrid contra el blindaje del aborto y piden "que se deroguen las leyes antivida"

La Plataforma Sí a la Vida, integrada por más de 500 asociaciones, se ha manifestado en Madrid este domingo para pedir que se "deroguen las leyes antivida" y para protestar contra el blindaje del aborto en la Constitución y contra la ley de eutanasia.

La manifestación, a la que han acudido unas 800 personas, según Delegación de Gobierno en Madrid, ha comenzado pocos minutos después de las 12:00 horas en la calle Serrano y ha concluido en el número 1 del Paseo de la Castellana. Los manifestantes, ataviados con banderas y globos de color verde, han marchado con pancartas con lemas como 'vive la vida', 'el derecho a la vida es para todos' o 'prioridad maternal'.

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Entre las peticiones de la plataforma, piden "la derogación de las ilegítimas leyes antividas vigentes, que otorgan falsos derechos y dan carta de ciudadanía a la muerte provocada de seres humanos, y que, además, pretenden ser blindadas en la Constitución" y denuncian "que no solo en España, sino también en la Unión Europea, se está introduciendo de manera insistente y mediante presiones una ideología de desprecio y cosificación de la vida humana y de imposición de la cultura de la muerte", como ha afirmado uno de los portavoces durante la lectura del manifiesto.

Asimismo, la coordinadora de la Plataforma Sí a la Vida, Alicia Latorre, ha afirmado que la protesta es "por una parte, un respaldo a todas las personas que están trabajando en distintos ámbitos a favor de la vida y, por otra, parte es mostrar la disconformidad y la lucha firme para derogar las leyes antivida".

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"Pedimos que se respete la vida en todo momento, en la investigación, en los momentos de mayor vulnerabilidad y absolutamente siempre", ha insistido, al tiempo que ha recordado que el "motivo fundamental de la batalla" son "todas las víctimas de la cultura de la muerte".

Por su parte, el director de la Fundación Jérôme Lejeune, Pablo Siegrist, ha insistido en que "el 95% de los embarazos a los que se les diagnostica síndrome de Down en España acaban en aborto". "Eso no puede ser. Tenemos que cambiar esta sociedad donde se ha implantado una mentalidad eugenésica, donde a una persona, por tener una condición genética distinta, no se le permite nacer, se le mata"

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Después de la lectura del manifiesto, diferentes personas han subido al escenario para dar sus testimonios. Entre ellas, Cynthia, acompañada por su hija con síndrome de Down, que ha explicado que cuando le dieron el diagnóstico le dijeron "que no tenía sentido seguir con el embarazo" y que aquello fue algo "muy difícil" para ella. "Sentía mi corazón hecho pedazos", ha dicho entre los aplausos del público.

Asimismo, Kevin, un joven de 28 años, ha enviado un mensaje a los asistentes, tras explicar que atravesó "una profunda crisis personal" que le llevó a plantearse el suicidio como opción, como él mismo ha contado.

"El sufrimiento real es algo que todos sentimos alguna vez, el sentimiento de vacío y soledad. Si tú te atreves a atravesar ese sentimiento sin intentar disiparlo, despistarte, desentenderte, puedes encontrar un verdadero sentido porque la realidad es que no estás solo ni estás vacío", ha dicho Kevin.

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Hacia el final de la protesta, los asistentes han participado en un minuto de silencio "en homenaje a las víctimas de la cultura de la muerte" y, finalmente, ha tenido lugar "la tradicional suelta de globos en recuerdo de los no nacidos", como la han denominado desde la plataforma.