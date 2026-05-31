Ana Torrens, primera mujer en presidir una 'big four' en España, toma la presidencia de Deloitte este lunes

Ana Torrens, la primera mujer en presidir una de las 'big four' en España, asume oficialmente este lunes, 1 de junio, la presidencia de Deloitte España al concluir el mandato de Héctor Flórez, tras ser elegida por el conjunto de los socios de la firma en la asamblea societaria.

Torrens se pone al frente de la firma líder de servicios profesionales en el país, con el objetivo de consolidar la estrategia de crecimiento y reforzar el impacto en el mercado, tras ser elegida por los socios, cuya elección fue comunicada por el propio Flórez durante una reunión celebrada el pasado diciembre.

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Flórez, que ha ocupado la presidencia durante los últimos cuatro años, anunció en noviembre su decisión de no presentarse a la reelección por motivos familiares.

El nombramiento de Torrens, hasta ahora socia responsable de Auditoría & Assurance, fue ratificado en febrero por los socios de Deloitte en la votación celebrada durante la asamblea societaria.

"Asumo la presidencia con responsabilidad y compromiso, con la voluntad de dar continuidad a una estrategia sólida y ganadora, seguir impulsando el crecimiento de Deloitte y fortalecer nuestra propuesta de valor para los clientes, así como nuestra apuesta decidida por el talento y una cultura centrada en las personas", señaló Torrens.

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La nueva presidenta cuenta con una sólida carrera de más de tres décadas dentro de Deloitte. Hasta su nombramiento, Torrens se desempeñaba como socia responsable del área de Auditoría & Assurance, posición que lideraba desde 2021, y también formaba parte tanto del Comité Ejecutivo global de esta práctica, como del Comité Ejecutivo de Deloitte España, el cual pasa a liderar.

Asimismo, es miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) y, en el ámbito académico, ejerció como profesora en Esade.

"Ana es una líder con un profundo conocimiento de la firma. Su firme compromiso con la excelencia, su humildad y su estilo de liderazgo humano e integrador constituyen una sólida garantía de futuro para Deloitte", destacó Flórez.

CRECIMIENTO DEL NEGOCIO Y LA APUESTA POR EL TALENTO

Flórez, que ha estado al frente de la presidencia durante los últimos cuatro años, ha promovido tres grandes ejes de transformación del plan estratégico de Deloitte.

Estos ejes son: el impulso de la especialización y de la integración de capacidades entre negocios para dar respuesta a los retos y problemas de negocio más relevantes de los clientes, la priorización de la agenda de talento y una transformación cultural que sitúa el propósito en el centro de la toma de decisiones.

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En los tres primeros años de su mandato, Deloitte pasó de facturar 975 millones de euros a superar los 1.288 millones en el último ejercicio fiscal, cerrado a 31 de mayo de 2025, un 9,5% más que el año anterior, consolidándose como la principal firma de servicios profesionales del país.

En ese periodo, fue la firma de la organización con mayor crecimiento a escala mundial, una de las más rentables y la que más redujo la rotación de sus profesionales, con una mejora de 13 puntos porcentuales en los últimos tres años, lo que la situó entre los países con menor rotación de toda la red global.

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El año pasado, Deloitte incorporó a 3.335 nuevos profesionales y nombró a 42 nuevos socios, de los que 39 procedían de promoción interna. En 2025 recibió alrededor de 204.500 solicitudes de empleo, un dato que refleja su atractivo como empleador y la sitúa entre las empresas más relevantes de España.

Como consecuencia de este cambio cultural, los rankings de Forbes y Actualidad Económica han reconocido a Deloitte como mejor empresa para trabajar en España.

Además, la firma ha sido distinguida recientemente por Merco Talento como mejor empresa para trabajar en el sector de servicios profesionales.