1-0: Dolor para el Mirandés, descendido; y alivio para el Leganés, que ató la permanencia

Carlos Mateos Gil

Leganés (Madrid), 31 may (EFE).- El Leganés certificó su permanencia en la Segunda división del fútbol español al imponerse, con un gol de cabeza de Álex Millán, en el duelo a todo o nada contra el Mirandés, que se marcha de la categoría con orgullo tras ver como le anularon hasta dos goles por posición antirreglamentaria.

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Sólo dos años después de que Butarque viviera una tarde para el recuerdo, la del triunfo ante el Elche que sirvió para que el cuadro madrileño lograse el segundo ascenso de su historia a la máxima categoría del fútbol español, los blanquiazules jugaban ante su público otra 'final' en la división de plata; mucho menos glamurosa, pero tan trascendental o más que aquella. Realidades distintas en ambientes similares, esta vez incluso con récord histórico de asistencia en el estadio.

Verse arropado por los suyos, ya desde la previa, en el recibimiento al autobús, culminó la reactivación de un equipo que se había ido muriendo en las jornadas previas, hasta el punto de tener que recurrir a un mito de la entidad como Carlos Martínez para dirigir solo este encuentro en busca de un revulsivo.

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El ejercicio de tanatoestética ayudó a los locales a salir de manera presentable, ocupando el campo rival y merodeando la portería. Ese empuje inicial lo contuvo el Mirandés con paciencia para, acto seguido, demostrar que él también tenía fe en sus posibilidades y voluntad de aprovechar la última oportunidad de purgar sus pecados.

Así, a los diez minutos, el anfitrión experimentó su primero microinfarto como consecuencia de un centro de Javi Hernández que terminó rematando, a su propio poste, Rubén Peña. Fue un susto serio, pero que se quedó en poca cosa comparado con lo que sucedió en los instantes finales de la primera mitad y los iniciales de la segunda, cuando el Leganés se asomó dos veces al abismo y no cayó por centímetros.

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En ambos casos le quiso empujar Salim El Jebari y le salvó el VAR, quien anuló dos goles del atacante del Mirandés por fuera de juego, el primero de Hugo Novoa -autor del centro- y el segundo suyo propio. Las acciones fueron similares, entregas largas al segundo palo desde el costado diestro rematadas a la red por el extremo tras aparecer por sorpresa, primero en plancha de cabeza y luego de volea.

Sobrevivió a las dos estocadas de forma milagrosa el Leganés y su respuesta fue una dentellada que resultó letal. Seydouba Cissé, en su último partido de blanquiazul, evitó que una pelota saliera por la banda; entregó a Dani Rodríguez y este sirvió al área para que Álex Millán, el ariete que 'presume' en sus celebraciones del oso que lleva tatuado en el pecho, rematara de cabeza con el corazón dentro del área pequeña.

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De ese revés no pudo levantarse el conjunto de Miranda de Ebro, que el año pasado disputó la última eliminatoria del 'play off' de ascenso a Primera contra el Oviedo y ahora retorna al tercer escalón, siete temporadas después. Se queda donde estaba el Leganés, que pese a ser un recién descendido de la elite, nunca desde el 2014 ha estado tan cerca de volver a despedirse del fútbol profesional.

- Ficha técnica

1 – Leganés: Soriano; Rubén Peña (Guirao, m.74), Lalo Aguilar, Marvel, Miquel, Naim (Franquesa, m.74) ; Cissé (Óscar Plano, m.82), Diawara, Juan Cruz, Cissé, Dani Rodríguez (Roberto López; m.74) y Diego García (Álex Millán, m.55).

0 – Mirandés: Juanpa; Novoa (Julen Martínez, m.74), Juan Gutiérrez, Cabello, Medrano; Bauzá (Ali Houary, m.66), Helguera (Martín Pascual, m.74); Javi Hernández, Carlos Fernández, El Jebari (Pablo Pérez, m.83), y Del Cura.

Gol: 1-0, m.69: Álex Millán.

Árbitro: Manuel Jesús Orellana (Comité andaluz). Mostró tarjeta amarilla por parte del Leganés a Diego García (m.25), Juan Cruz (m.74) y Marvel (m.95) y por parte del Mirandés a Juan Gutiérrez (m.18), Javi Hernández (m.34) y Del Cura (m.84). Expulsó por roja directa a César Remón, segundo entrenador del Mirandés (m.15)

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Incidencias: encuentro correspondiente a la jornada 42 de la Segunda división del fútbol español disputado en el estadio de Butarque e Leganés (Madrid) ante 12.540 espectadores. EFE