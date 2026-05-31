0-2. El Málaga sella su pase al 'play off' de ascenso a Primera ante un Zaragoza hundido

Zaragoza (España), 31 may (EFE).- El Málaga jugará el 'play off' de ascenso a la Primera división del fútbol español -se medirá en una de las semifinales a la UD Las Palmas- tras vencer este domingo a domicilio al Real Zaragoza (0-2) y abrochar la cuarta plaza en un partido que dominaron por completo los visitantes ante un rival desahuciado, ya descendido matemáticamente desde la semana pasada.

En una última jornada de alta tensión para los candidatos al 'play off', el Málaga, que dependía de sí mismo, hizo los deberes y aseguró su pase ante el Zaragoza, que sólo se jugaba dar una imagen digna ante una afición muy enfadada y que mostró su descontento al palco, tras certificar su caída a Primera RFEF en Las Palmas.

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Con esos ingredientes y una nutrida representación de seguidores andaluces en el Ibercaja Estadio, los andaluces salieron dominadores pero algo tímidos en ataque, aunque a punto estuvieron de adelantarse tras un disparo de Carlos Dotor con todo a favor que Adrián Rodríguez logró sacar en el minuto cinco.

Y ya rozando el cuarto de hora, el meta blanquillo tuvo que volver a emplearse a fondo para despejar a córner un remate de David Larrubia desde dentro del área.

Conforme pasaba el tiempo, el Málaga cada vez era más dueño del balón, mientras el Zaragoza ni lo olía, y daba la sensación de que el gol, tarde o temprano, iba a llegar.

Casi lo consigue Larrubia con un disparo a la media vuelta en el minuto 22 que se fue rozando el palo derecho de la portería; apenas tres minutos después, Chupe estuvo a punto de marcar con un remate raso que fue se desviado a la izquierda y Joaquín falló otra clara ocasión en el minuto 27, tras una peligrosa pérdida de Yussif Saidu.

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Finalmente, Chupe logró el tanto en el minuto 34 después de una gran jugada individual de Larrubia que culminó con un tiro despejado por Adrián, pero el rechace cayó en las botas del 'nueve' malaguista para que este adelantara a placer a los de Juan Funes.

En la segunda parte, el entrenador del Zaragoza, David Navarro, sacó al meta Manuel Obón como único cambio tras el descanso de un partido sin apenas trama, pero con un resultado corto.

Cerca estuvo Chupe de aumentar la ventaja en el minuto 57 tras un gran pase de Dotor, pero su intento se fue desviado a la izquierda, en una muestra más de dominio visitante.

Lo mismo sucedió en el minuto 72, cuando Obón mandó con la pierna a córner una incursión llena de peligro de Niño, protagonista de nuevo en la siguiente jugada al caer dentro del área en un forcejeo con Saidu, acción que el colegiado Daniel Palencia castigó con penalti en el minuto 73 tras consultar el VAR.

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Chupe transformó la pena máxima para poner el 0-2 en el marcador y apuntalar el resultado de un partido al que le quedaba todavía un cuarto de hora de juego que resultó intrascendente, más allá de alguna incursión de andaluces y blanquillos sin peligro real.

Tras cinco minutos de añadido, el pitido final certificó así la presencia del Málaga en el 'play off' de ascenso -en cuya primera instancia se medirá al Las Palmas, jugando la vuelta de esa eliminatoria en casa- mientras que los locales abandonaron el fútbol profesional con una derrota corta ante un rival de enjundia.

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-⁠ ⁠Ficha técnica:

0 – Real Zaragoza: Adrián (Obón, min. 46); Juan Sebasián, Saidu, Radovanovic (Pomares, min. 38), Larios (Tasende, min. 56); Keidi Bare, Toni Moya, Cumic (Hugo Pinilla, min. 56), Cuenca; Kodro, Dani Gómez (Terrer, min. 67).

2 – Málaga CF: Alfonso Herrero; Puga (Ramón, min. 83), Murillo, Einar, Rafita; Izan (Rafa, min. 70), Dani Lorenzo (Niño, min. 70), Larrubia (Víctor, min. 83); Joaquin (Ochoa, min. 60); Dotor, Chupe.

Goles: 0-1. M.34: Chupe; 0-2 M.76: Chupe.

Árbitro: Daniel Palencia (colegio vasco). Mostró cartulina amarilla a Cuenca (m.54) del Real Zaragoza y a Rafita (m.66) del Málaga.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la cuadragésima segunda jornada de la Segunda división del fútbol español disputado en el Ibercaja Estadio de Zaragoza ante 9.022 espectadores. EFE

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