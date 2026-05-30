Una macrooperación antidroga en toda Italia acaba con 1.300 detenidos y 400 kilos de droga incautados

La Policía italiana ha ejecutado en las últimas horas "una operación antidroga de alto impacto en todo el territorio nacional" que se ha saldado por el momento con la detención de 1.335 personas y la incautación de más de 400 kilos de droga y 111 armas de fuego.

La primera ministra del país, Giorgia Meloni, ha sido la encargada de anunciar los resultados de una operación que representa "un golpe durísimo a la delincuencia".

"Cada golpe a la criminalidad significa mayor protección y mayor serenidad para todos los ciudadanos", ha añadido Meloni.

En un comunicado posterior, la Policía italiana ha precisado que el total de drogas incautadas asciende a 450 kilogramos de cocaína, cannabinoides y heroína.

Entre las armas de fuego incautadas hay un fusil de asalto y un chaleco antibalas. También han sido confiscadas 250 armas blancas contando cúteres, puños americanos, porras telescópicas, hondas, machetes, sables y hachas.

Uno de los principales frentes de la operación ha sido la ciudad de Milán, donde la Policía, según fuentes de la cadena TGCom24, ha coordinado operativos en numerosas zonas del centro, incluyendo Porta Garibaldi, Gae Aulenti, el Duomo, Navigli, Porta Venezia o Estación Central, así como varios barrios periféricos como San Siro, Niguarda, Lambrate, Greco Turro y Bonola.

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