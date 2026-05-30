Los muchos viajes de Robert Prevost a España antes de ser papa

Almudena González

Madrid, 30 may (EFE).- Desde un viaje de juventud en furgoneta en los ochenta, hasta una visita relámpago conduciendo de Madrid a Pamplona para felicitar a un sacerdote en 2015, muchas han sido las estancias de Robert Prevost en España antes de ser elegido papa.

PUBLICIDAD

Entre 2001 y 2013, periodo en el que fue prior general de los Agustinos, Prevost recorrió de punta a punta España, desde Navarra hasta Andalucía, pasando por Barcelona, Valencia, Madrid o Valladolid, pues están documentadas visitas desde 2002 hasta 2011 y 2024, según datos recabados por las delegaciones de la Agencia EFE.

El actual papa ya conoció España en 1982. Hay constancia de un viaje de mes y medio en furgoneta por distintas zonas -sobre todo del norte- durmiendo en tienda de campaña o en casa de uno de sus compañeros de estudios en Roma, y disfrutando del paisaje y la gastronomía.

PUBLICIDAD

Todos los testimonios coinciden en su carácter afable, del que da cuenta otra anécdota de 2015. Era ya obispo de Chiclayo (Perú) y, aprovechando una escala en Madrid camino de Roma, decidió ponerse al volante y hacer ida y vuelta en el mismo día hasta Pamplona para ver a un sacerdote de su diócesis, que cumplía años.

Entonces es posible que no tuviera conocimiento de un dato revelado un mes después de ser elegido papa por una investigación de 'The New York Times': su árbol genealógico muestra que cuatro tatarabuelos de undécima generación figuran como hidalgos en el censo de Isla, localidad perteneciente al Ayuntamiento de Arnuero (Cantabria), que confirmó posteriormente este extremo.

PUBLICIDAD

Pero no es la única referencia a sus ancestros en España. Una reciente biografía apunta a sus raíces maternas en San Salvador de Torneiros (O Porriño, Pontevedra), citando los archivos custodiados en la catedral de Tuy.

Estos son algunos de esos viajes, muestra de su conocimiento del país:

Tenía 26 años y acababa de ser ordenado sacerdote. Ese verano, Prevost viajó por España durante mes y medio en furgoneta.

Queda constancia por varios testimonios, uno de ellos el del profesor y sacerdote agustino Isaac González Marcos, que le acompañó por su recorrido en Galicia.

Visitaron Lugo, la catedral y su centro histórico; la zona de Ferrol, algunas playas en las rías de Pontevedra -incluso se dieron un baño "a pesar del agua fría"- y, por supuesto, Santiago, donde posaron ante la Puerta Santa abierta junto a otros hermanos agustinos.

PUBLICIDAD

"Lamentablemente en Galicia no teníamos casa los agustinos, así que nos tocó tirar de tienda de campaña", rememora González.

El otro testimonio es el de Luis Moráis, actual superior del colegio de los Agustinos en Calahorra (La Rioja), y con quien convivió de estudiante en la misma casa de la orden agustina en Roma cuando todavía no eran sacerdotes.

PUBLICIDAD

Le acompañó en varias etapas del viaje y se alojaron unos días en Getxo (Bizkaia), en casa de los padres de Moráis. También estuvieron en León, Salamanca y Segovia, hasta su regreso a Roma vía Madrid.

Castilla-La Mancha. En septiembre estuvo en Oropesa (Toledo) por la canonización del agustino Alonso de Orozco. Unos años después visitó el colegio de los Sagrados Corazones de Talavera de la Reina.

Castilla y León. Quedan muchos recuerdos de sus frecuentes viajes mientras fue prior, motivo por el que visitó León para celebrar el centenario del colegio de los Agustinos en 2002.

A partir de ese año, se desplazaba desde Madrid hasta Valladolid. Se alojaba en el Real Seminario de Agustinos Filipinos y desde allí partía en un sencillo vehículo y casi siempre solo a visitar conventos y monasterios agustinos, como recuerda la madre Pilar, la monja más veterana de cuantas custodian la casa natal de Isabel la Católica en Madrigal de las Altas Torres (Ávila) convertida desde el siglo XVI en convento de clausura de agustinas.

PUBLICIDAD

Canarias. Prevost volverá en unos días como León XIV a Tenerife, que ya visitó en dos ocasiones, en las que se hospedó en la única comunidad agustina del archipiélago, la de Puerto de la Cruz.

La primera fue en diciembre de 2003, según explica a EFE su prior, Ángel Andrés, que según recuerda, solo queda de aquella época la cocinera, Julia, que sirvió a Prevost un plato típico canario, conejo en salmorejo.

Cataluña. También volverá a Cataluña, puesto que hay constancia de dos viajes al barrio de Sant Roc de Badalona, uno de los más desfavorecidos de esta ciudad. La comunidad agustina data la primera de esas estancias en Badalona en 2003 y la otra entre 2007 y 2013, aunque consta al menos otro viaje a Cataluña, en 2011, cuando acudió a Montserrat en una visita privada al monasterio.

PUBLICIDAD

Navarra. Dos visitas discretas, que dejaron una profunda huella. La primera a Aldaz, en el valle de Larraun, el 15 de octubre, donde se encuentra al Monasterio de la Santísima Trinidad de las hermanas agustinas, la única casa en Navarra de esta orden, fundado en 1891.

La segunda tuvo lugar el 6 de febrero de 2015, cuando era ya obispo de Chiclayo (Perú) y condujo desde Madrid a Pamplona para ver a un sacerdote de su diócesis, Edward Tocto, que cursaba la licenciatura en Derecho Canónico en la Universidad de Navarra.

PUBLICIDAD

No se habían tratado en persona, pero se presentó allí para felicitarle por su cumpleaños. Compartieron mesa en la residencia sacerdotal Ciudadela, en la que por entonces vivían cuatro personas. "Un hombre afable, cercano, un buen conversador", recuerda Miguel Brugarolas, vicedecano de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra.

La Rioja. En octubre de ese año visitó el Colegio de los Agustinos de Calahorra, que ahora dirige Luis Moirás.

Zaragoza. Allí se reunió con los tres últimos rectores del Colegio San Agustín de la capital aragonesa.

València. Fueron dos días, en los que rezó a la patrona en la Basílica de la Virgen de los Desamparados y acudió a la Catedral, en concreto la capilla de Santo Tomás de Villanueva, agustino que fue arzobispo de Valencia de 1544 a 1555.

Baleares. Estuvo en la comunidad del Socorro de Palma de Mallorca, para reunirse con los hermanos, aunque también aprovechó para encontrarse con unas monjas de clausura del Monasterio de la Concepción, movido por su carácter "amabilísimo", según el prior de la comunidad, Jesús Miguel Benítez.

Andalucía. Recorrió Sevilla, Huelva, Cádiz y Málaga en una serie de visitas a colegios y comunidades de su congregación. En Málaga permaneció cuatro días de abril en el colegio 'Los Olivos', a cuya cocina acudía cada día para agradecer los platos que preparaban.

Madrid: Es muy recordado en el colegio San Agustín de la capital, al que acudió a celebrar su 50 aniversario. Y volvió en agosto de 2011 por la Jornada Mundial de la Juventud, en un viaje apostólico, pero de otro papa, Benedicto XVI.

Ángel Fraile, exdirector del colegio madrileño, subraya su vinculación con la educación, que permitió impulsar la construcción del colegio madrileño. El religioso ve este viaje como un "aliento en momentos difíciles. Una inyección de ánimo". EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)