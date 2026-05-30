Torres reivindica en el Día de Canarias a un pueblo que "siempre brega" y da "lo mejor de sí" ante las adversidades

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha reivindicado este 30 de mayo, Día de Canarias, a un pueblo que "siempre brega" y da "lo mejor de sí" ante las adversidades.

Así lo ha destacado este sábado en una publicación en la red social 'X' donde también ha hecho especial hincapié en que el archipiélago "tiene muchas razones para celebrar con orgullo su día".

En este sentido, ha incidido en Canarias como una tierra con historia y futuro, de tradiciones y vanguardia, de solidaridad, humanidad y empatía. "La lejanía y el clima --continuó-- marcan el carácter de un pueblo que siempre brega ante las adversidades y da lo mejor de sí".

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"Somos un archipiélago, como dice nuestro himno, que lucha con nobleza y sueña con un rumor de paz sobre el ancho mar. Feliz Día de Canarias", concluyó.