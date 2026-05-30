La oposición socialista de Cabo Verde logra la mayoría absoluta en las elecciones

Nairobi, 30 may (EFE).- El opositor Partido Africano de la Independencia de Cabo Verde (PAICV, socialista) logró la mayoría absoluta en las elecciones legislativas del 17 de mayo, según los resultados definitivos de la Comisión Electoral Nacional (CNE) de ese país, considerado uno de los bastiones democráticos más estables y transparentes de África occidental.

Tras cosechar el 48,04 % de los votos, el PAICV se hizo con 37 de los 72 escaños que componen la Asamblea Nacional, según anunció el viernes la CNE en un comunicado publicado en su página web.

El segundo partido más votado fue el gobernante partido liberal Movimiento por la Democracia (MPD), que logró el 44,75 % de los votos y 33 diputados, seguido de la Unión Caboverdiana Independiente y Democrática (UCID), que cosechó un 5,2 % de los sufragios y dos escaños.

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Por su parte, el Partido Popular (PP) y el partido Personas, Trabajo y Solidaridad (PTS) se quedaron sin representación parlamentaria, tras cosechar un 0,28 % y un 1,73 % de los votos, respectivamente.

Los comicios han estado marcados por una alta abstención, del 53,5 %, entre los poco más de 416.000 electores inscritos -de una población de algo más de medio millón de habitantes-, quienes estaban llamados a las urnas en 1.342 mesas de voto.

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Con la publicación de los resultados provisionales el pasado 18 de mayo, el primer ministro del país desde 2016 y presidente del MPD, Ulisses Correia e Silva, de 63 años, presentó su dimisión como líder del partido por los malos resultados.

Por su parte, el líder del PAICV, Francisco Carvalho, se felicitó entonces por unos resultados que representan "la confianza renovada en la construcción de un (país) más justo, más cercano, más desarrollado y con oportunidades para todos".

Se espera que el presidente del país, José María Neves, comience pronto a consultar con los partidos políticos y proponga a Carvalho como nuevo primer ministro, que tendrá que ser votado en el Parlamento, donde su formación acaba de obtener una mayoría absoluta.

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La sesión parlamentaria que inaugura esta nueva legislatura está prevista para el próximo 18 de junio, y estará encabezada por el presidente de la Asamblea, Austelino Correia, según medios locales.

Cabo Verde, que es una república semipresidencialista, utiliza un sistema parlamentario en el que los votantes eligen a los miembros de la Asamblea Nacional mediante un sistema de representación proporcional por listas de partidos.

El PAICV gobernó Cabo Verde desde su independencia de Portugal en 1975 hasta 1991, cuando en las primeras elecciones multipartitas fue derrotado por el MPD, que ostentó el poder durante dos legislaturas hasta 2001.

Ese año, el PAICV volvió a ocupar el Gobierno otros quince años hasta 2016, en cuyas elecciones recuperó el poder el MPD, dando inicio al primer mandato de Correia e Silva. EFE