Tedros llega al epicentro de la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo

Nairobi, 30 may (EFE).- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, llegó este sábado a mediodía a Bunia, capital de la provincia oriental de Ituri y epicentro de la epidemia de ébola declarada en la República Democrática del Congo (RDC).

"Tedros llegó hoy a Bunia, en Ituri, una de las tres provincias duramente afectadas por el ébola, causado por la cepa del virus Bundibugyo", publicó la oficina de la OMS en África en su cuenta de la red social X.

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Allí, el jefe de la OMS tiene previsto visitar instalaciones sanitarias y reunirse con las autoridades locales y provinciales y con los trabajadores de la OMS desplegados sobre el terreno.

Tedros se trasladó el viernes a Kinsasa, la capital del país, donde se reunió con la primera ministra del país, Judith Suminwa, y con el equipo humanitario de las Naciones Unidas en la RDC.

Las zonas afectadas por el virus se encuentran inmersas en un largo conflicto entre el Ejército congoleño y grupos rebeldes que operan en la zona, motivo por el que Tedros pidió un alto el fuego que facilite la respuesta a la epidemia.

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La agencia de salud pública de la Unión Africana (UA) cifró este jueves en 246 las "muertes sospechosas" registradas en la RDC por la decimoséptima epidemia de ébola declarada en el país desde que se detectó el virus por primera vez en 1976.

El virus se propagó también a la vecina Uganda, donde se han confirmado nueve contagios, incluida una muerte por un caso importado de un congoleño, de acuerdo con la agencia de salud de la UA.

El brote se corresponde con la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la OMS, que considera "alto" el riesgo de brote en África subsahariana y "bajo" a escala global.

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La OMS indicó que el virus probablemente comenzó a circular en Ituri unos dos meses antes de que se declarara el brote como "emergencia de salud pública de importancia internacional". EFE