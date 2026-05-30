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Rescatados otros cuatro supervivientes de la cueva inundada en Laos

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Cinco aldeanos que estaban atrapados en la cueva inundada en la provincia de Xaysomboun de Laos ha podido ser hasta ahora rescatados después de diez días de búsqueda, según han informado las autoridades. Otras dos personas continúan desaparecidas.

Los cuatro supervivientes rescatados este sábado han salido a la luz a las 15.10 horas, las 10.10 en la España peninsular, según ha informado el periódico 'Laotian Times' en su edición digital. Estos cuatro supervivientes se suman así a una quinta persona evacuada el viernes.

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Este sábado han comenzado a trabajar en la cueva buzos expertos que han puesto en marcha nuevas estrategias de búsqueda que se suman a las labores de bombeo de agua dentro de la cueva. Un equipo tailandés en particular está buscando posibles vías de drenaje aprovechando acuíferos y minas cercanas.

Los esfuerzos iniciales de rescate se vieron obstaculizados por la crecida del agua por la lluvia, el lodo, la dificultad del terreno y el mal tiempo, lo que obligó a los rescatistas a bombear agua de la cueva día y noche para facilitar la entrada de los equipos.

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En las labores han participado varios grupos de expertos, incluidos varios especialistas que participaron en el rescate de los doce adolescentes y un adulto que fueron rescatados en 2018 en la cueva Tham Luang de Tailandia.

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