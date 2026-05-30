La princesa Leonor, gran protagonista del Día de las Fuerzas Armadas en Vigo en su primera vez en el desfile

La princesa Leonor se ha estrenado este sábado en el desfile del Día de las Fuerzas Armadas en Vigo, una cita histórica en la que ha acompañado por primera vez a sus padres, el rey Felipe VI y la reina Letizia, en la tribuna real. La heredera se ha convertido en la gran protagonista de la jornada, tanto por su presencia en el acto castrense como por su impecable imagen, integrada ya de pleno en los actos militares de máximo nivel.

El desfile se ha celebrado en Vigo y ha contado con la participación de 3.746 efectivos, más de 70 aeronaves y más de un centenar de vehículos, en una demostración de músculo de las Fuerzas Armadas españolas. Los Reyes y la princesa Leonor han llegado a la tribuna real a mediodía, donde han sido recibidos por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y por el jefe de Estado Mayor de la Defensa, el almirante general Teodoro López Calderón. Tras el saludo a las autoridades, han presenciado un salto paracaidista de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio, seguido del solemne izado de la bandera y del homenaje a los que dieron su vida por España.

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En su primera vez en el desfile del Día de las Fuerzas Armadas, la princesa Leonor ha lucido uniforme militar azul marino de gala, con gorra, banda cruzada en tono celeste y blanco y condecoraciones al pecho, consolidando su imagen como futura capitán general de los tres ejércitos. El rey Felipe VI ha presidido el acto con uniforme militar de gala en color caqui, guantes blancos, banda y fajín en tonos rojo y blanco, así como diversas condecoraciones. A su lado, la reina Letizia ha apostado por un elegante vestido midi fluido en tonos azules con estampado, de manga larga y cinturón marcando la cintura, que ha completado con zapatos de tacón claros y bolso de mano a juego, aportando el toque sofisticado a la imagen institucional.