Irán se mantiene a la espera de los visados para el Mundial

La selección de Irán sigue a la espera de los visados para Estados Unidos y México a menos de dos semanas del inicio del Mundial 2026, según ha informado la Federación Iraní de Fútbol (FFIRI).

La FFIRI desveló que ha enviado una carta oficial a la FIFA en la que solicita "transparencia y aclaraciones sobre el proceso de visado para los miembros de la delegación de la selección nacional iraní". Además, confirmó que ha solicitado a la FIFA una declaración clara, pero aún no ha recibido respuesta.

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Por todo ello, los planes de viaje del equipo para el torneo aún no están cerrados. Irán tenía inicialmente previsto establecer su base de operaciones para el Mundial en Tucson, en Arizona (Estados Unidos). Sin embargo, tuvo que trasladar su sede a la ciudad mexicana de Tijuana, en la frontera, porque, según la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, Estados Unidos no estaba dispuesto a permitir que Irán pernoctara en su territorio.

La selección de Irán disputará sus partidos del Mundial contra Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto en Los Ángeles y Seattle; su primer partido será el 15 de junio contra el combinado oceánico.

Irán se encuentra en conflicto militar con Estados Unidos desde finales de febrero. Los responsables del fútbol iraní se reunieron recientemente con responsables de la FIFA en Turquía, donde el equipo se está preparando para el Mundial, aunque no se ha facilitado información sobre dicha reunión.

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