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Luis Enrique, con Fabián; Arteta, con Mosquera en el lateral y Havertz en punta

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Redacción deportes, 30 may (EFE).- Luis Enrique afrontará la defensa del titulo de la Liga de Campeones que logró el pasado año con todo su potencial, incluidos el español Fabián Ruiz y la tripleta ofensiva con Desiré Doue, Ousmane Dembele y Khvicha Kvaratskheliz, mientras que Mikel Arteta ha optado por el colombiano Cristhian Mosquera en el lateral y, como en los últimos partidos, Martin Zubimendi en el banquillo.

Luis Enrique ha descartado los experimentos y cuenta con Doue, clave el pasado año en la final de Champions en detrimento de Bradley Barcola. Arteta insiste en el centro por Myles Lewis Skelly y ha elegido a Mosquera para completar la zaga. El alemán Kai Havertz será la referencia en ataque. Gyokeres esperará en el banquillo.

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Así, el París Saint Germain forma con Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Fabián; Doué, Dembélé y Kvaratskhelia y el Arsenal con David Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié; Rice, Lewis-Skelly, Odegaard, Saka, Trossard y Havertz.

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