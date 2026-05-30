Agencias

Israel suspende las clases en el norte tras la intensificación de los ataques de Hezbolá

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El lanzamiento de decenas cohetes sobre la zona de Israel fronteriza con Líbano ha forzado a las autoridades militares israelíes a suspender las clases a partir del domingo en varios municipios.

El Frente Interior de las Fuerzas Armadas ha emitido la orden del cierre de los centros educativos, de playas y de un centro sanitario, el Centro Médico Galilea de Nahariya, que continuará operando bajo tierra. Los centros de trabajo solo podrán funcionar si cuentan con las medidas de seguridad establecidas.

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En concreto se han suspendido las clases en Meron, Bar Yochai, Or HaGnuz, Safsofeh, Yesod Hama'aleh, Kasra-Sami'a, Beit Jan y Sde Eliezer y se han suspendido las reuniones de más de 50 personas al aire libre y de 200 bajo techo.

Mientras, las Fuerzas Armadas israelíes continúan con su avance en territorio libanés y han informado de un ataque contra un puesto de lanzamiento de Hezbolá en Burj al Shamali. "Se han detectado explosiones secundarias, lo que revela la presencia de armamento dentro de la estructura", ha destacado el Ejército.

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