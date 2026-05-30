Beirut denuncia la política israelí de "tierra quemada" en Líbano

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, ha criticado este sábado la política de "tierra quemada" de las Fuerzas Armadas israelíes en sus operaciones en suelo libanés, una actitud "peligrosa y sin precedentes".

Por ello ha planteado la necesidad de un alto el fuego inemdiato con el argumento de que estos ataques y su "total destrucción de ciudades y pueblos" y de deplazamientos masivos no generarán una paz para Israel.

Salam ha advertido de que con la excusa de combatir al partido-milicia chií Hezbolá, Israel "intenta desarraigar la memoria de Líbano y borrar la historia de su pueblo".

Así ha asegurado que su Gobierno hará todo lo posible para conseguir un alto el fuego, la retirada de Israel del sur de Líbano y el regreso de los desplazados a sus hogares.

Defiende así la negociación con Israel, muy criticada por Hezbolá, poque supone "el camino menos costoso" para Líbano. No supone una rendición, ha subrayado, pero tampoco hay garantías de que vaya a generar resultados. Ambas partes se reunirán el próximo martes en Washington.

PUBLICIDAD