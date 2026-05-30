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El PSG vuelve a ser campeón de Europa en los penaltis contra el Arsenal

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El París Saint-Germain se proclamó campeón de la Champions este sábado al superar (1-1, y 4-3) en la tanda de penaltis al Arsenal en la final celebrada en el Puskas Arena de Budapest.

William Saliba falló el lanzamiento definitivo que dio al equipo francés, dirigido por el técnico español Luis Enrique Martínez, la segunda Copa de Europa de su historia y de manera consecutiva, ante un Arsenal, con otro español en el banquillo, Mikel Arteta, que tras ganar la Premier 22 años después quería su primera 'Orejona'.

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