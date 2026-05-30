El candidato mexicano José Ugarte apuesta por más poder latino en Concejo de Los Ángeles

Ana Milena Varón

Los Ángeles (EE.UU.), 30 may (EFE).- El mexicano José Ugarte, el aspirante puntero al Concejo de Los Ángeles por el otrora centro de poder político afroamericano de la ciudad, dice a EFE que últimamente a la representación latina "le ha ido muy mal" en el Ayuntamiento, a pesar de que esta comunidad representa casi la mitad de los habitantes de la urbe.

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"En los últimos cuatro años, (los latinos) hemos perdido el terreno que habíamos ganado en Los Ángeles", dice a EFE Ugarte, candidato al Distrito 9, que comprende el sur centro de la ciudad.

Ugarte advierte que desde el escándalo por un audio con comentarios racista que involucró a cuatro líderes hispanos en Los Ángeles en 2022, entre ellos a la entonces presidenta del Concejo Nury Martínez, la primera latina en llegar a ese puesto, hay una percepción en la ciudad de que los latinos tienen prejuicios raciales y que quieren todos los beneficios para ellos.

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Para el aspirante al Concejo angelino este estigma no refleja los valores de la comunidad hispana, que representa el 47,2% de la población de los cuatro millones de habitantes de la ciudad.

"Tenemos que limpiar nuestro nombre y demostrar que llevamos años trabajando con todas las comunidades y que hemos abierto nuestros espacios con mucho trabajo honesto", agrega el candidato.

Una muestra de ello sería su propia historia, Ugarte, de 40 años, trabajó más de una década junto al actual concejal del Distrito 9, el afroamericano Curren Price, que culmina su periodo y le ha dado el apoyo a su candidatura.

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"Ha sido difícil para los afroamericanos perder este asiento en el Concejo, pero lo han hecho y están dispuestos a apoyar a un mexicano, inmigrante de Oaxaca, que ven como uno de ellos", explica sobre el apoyo que recibió.

Y es que, el distrito al que Ugarte aspira representar fue un enclave vital donde los afroamericanos forjaron riqueza generacional e cultural durante la segregación del siglo XX.

También fue, célebremente, el distrito que puso fin a la exclusión política de la ciudad cuando Gilbert Lindsay se convirtió en el primer concejal negro de Los Ángeles en 1963.

En busca del sueño americano

Pero a la zona, sacudida por varios disturbios de protesta racial como la ocurrida por el juicio de Rodney King, comenzaron a llegar los inmigrantes de Centroamérica y México, que se han integrado y ahora se han convertido en la mayoría.

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Un ejemplo de eso es que los seis candidatos a ocupar la silla de Price son hispanos: Elmer Roldan, Estuardo Mazariegos, Jorge Hernandez Rosas, Jorge Nuño, Martha Sánchez y Ugarte.

Todos compiten en las primarias del próximo martes 2 de junio, cuándo saldrán dos candidatos, sin importar el partido, que se enfrentarán en las elecciones generales en noviembre.

Ugarte es quién más apoyos grandes ha recibido, entre ellas la de Chirla Action Fund, y también lleva ventaja en el recaudo de fondos de campaña.

Asegura que su candidatura va adelante porque ha demostrado que “puede trabajar con todas las razas” y que escucha todas las voces.

Asimismo, resalta que "el sueño americano" no es solo de los inmigrantes sino de todos los estadounidenses. "Todos queremos una vivienda, buena educación, acceso a la salud, buenos trabajos, no lo podemos dividir entre unos y otros", indica.

Esa idea de pensar en comunidad dice que la heredó de sus padres, inmigrantes mexicanos que lo trajeron a EE.UU. de forma indocumentada cuando apenas tenía cuatro años, junto con su hermana mayor.

"Los inmigrantes no podemos hacerlo solos, los latinos no podemos hacerlo solos, tenemos que alinearlos y aliarnos con otras personas que tengan una visión de mejorar los Ángeles, tenemos que unirnos para poder lograrlo", puntualiza. EFE

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