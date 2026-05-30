La presidenta encargada de Venezuela crea un Viceministerio de Inteligencia Artificial

Caracas, 29 may (EFE).- La presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, anunció este viernes la creación del Viceministerio de Inteligencia Artificial, lo que se suma a las medidas de reestructuración que ha tomado desde que asumió el cargo en enero, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

"Estamos dando un impulso de una Venezuela para el futuro", aseguró la mandataria en un acto transmitido por el canal estatal VTV.

En ese sentido, sostuvo que su país está "dando pasos firmes hacia el futuro" con un "impulso tecnológico (que) debe traducirse en beneficio para el pueblo venezolano".

El equipo de prensa de Rodríguez agregó que el nuevo Viceministerio de Inteligencia Artificial y Eficiencia Productiva tiene como objetivo impulsar la modernización estratégica del país.

La líder chavista inauguró un centro tecnológico y de gestión de datos para la industria de hidrocarburos que contará con inteligencia artificial y estará abierto al sector privado para, afirmó, mejorar la producción de petróleo y gas.

Explicó que, con el apoyo de la IA, se podrán tener "modelos predictivos para el mantenimiento de los campos" y mejorar sus capacidades productivas.

El pasado septiembre, la titular de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, aseguró que estaba "en pleno desarrollo" una política de IA en su país, que incluye la construcción de una infraestructura y la elaboración de un código de ética, así como programas de formación.

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Venezuela firmó en julio del año pasado un memorando de entendimiento con la china iFlytek para el desarrollo conjunto de tecnologías de inteligencia artificial. EFE