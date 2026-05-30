Al menos 6 personas pueden estar atrapadas tras colapsar un edificio en Nueva Delhi

Nueva Delhi, 30 may (EFE).- Al menos seis personas pueden haber quedado atrapadas luego de que un edificio de cinco plantas colapsara en la noche del sábado cerca de la estación de metro de Saket, en el sur de Nueva Delhi, según informan agencias locales.

"Se teme que entre seis y siete personas hayan quedado atrapadas tras el derrumbe de un edificio en la zona de Saket, en el sur de Delhi. Hay una operación de rescate en curso", declaró un funcionario de la Defensa Civil de Delhi a la agencia local PTI.

Hasta el momento no se han confirmado muertes.

"Aproximadamente a las 22:00 horas (16:30 GMT) se recuperó a una víctima con vida, identificada como Kshitij Pratap", informó la Fuerza Nacional de Respuesta ante Desastres (NDRF) de Nueva Delhi en X.

La jefa de Gobierno de Nueva Delhi, Rekha Gupta, anunció en X que diversas agencias están llevando a cabo las operaciones de rescate "a marchas forzadas".

"Se están realizando todos los esfuerzos posibles para rescatar a salvo a las personas atrapadas y brindar asistencia inmediata a las familias afectadas", añadió. EFE

