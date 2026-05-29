Young Miko pide desconectarse del ruido y reconectar con su paz interior en su nuevo disco

San Juan, 29 may (EFE).- La artista urbana puertorriqueña Young Miko presentó este viernes su nuevo proyecto discográfico de seis canciones, 'Do Not Disturb: Late Checkout', en el que invita a los oyentes a desconectarse del ruido, reconectar con su paz interior y priorizarse por encima de todo.

Según resaltaron los representantes de la artista en un comunicado, el nuevo álbum "captura la sensación de reencontrarse con uno mismo y salir al mundo plenamente, sin disculpas ni límites, alargando la noche lo más posible", como pedir una hora de salida más tarde de lo establecido en una hospedería.

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El disco 'Do Not Disturb: Late Checkout' es una continuación o un capítulo complementario del álbum anterior de la artista, 'Do Not Disturbe' (No Moleste), que presentó al mercado en 2025.

La producción, a su vez, cuenta con destacadas colaboraciones de los artistas urbanos puertorriqueños Rauw Alejandro, De La Rose y Clarent, y el estadounidense Destin Conrad.

El lanzamiento de 'Do Not Disturb: Late Checkout' se da varios días después de que Miko se presentara en los Crunchyroll Anime Awards en Tokio, para entonces el 3 de julio comenzar su gira 'Late Checkout Tour' en Dinamarca.

La gira de 31 fechas recorrerá once países y será su tour más ambicioso hasta la fecha.

Además de su trabajo musical, Young Miko fue reconocida en abril pasado en la ceremonia Billboard Mujeres Latinas en la Música 2026 como 'Artista Imparable'.

En dicha gala, se reconoció también a Rosalía como la 'Mujer del Año' y se homenajearon a otras artistas como Gloria Trevi con el premio 'Trayectoria Artística', Ivy Queen con el de 'Pionera' y a Julieta Venegas con el de 'Excelencia Artística. EFE

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