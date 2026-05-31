Francia pide a Irán y Estados Unidos acelerar un acuerdo: "Esto tiene que terminar"

"Irán y Estados Unidos deben hacer todo lo posible para llegar a un acuerdo porque la situación es insostenible", declaró Barrot en una entrevista con la cadena BFM-TV.

El jefe de la diplomacia francesa subrayó que las consecuencias del bloqueo de Ormuz se perciben en los precios de los combustibles y en la economía global. "Lo sentimos cada día en las gasolineras y, en general, por su impacto en la economía mundial y francesa. Esto tiene que terminar", afirmó.

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En referencia a las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien aseguró haber recibido garantías de Teherán de que no desarrollará armas nucleares, Barrot recordó que Irán ya había realizado afirmaciones similares en el pasado. "Una cosa son las palabras y otra muy distinta los compromisos", señaló.

El ministro francés indicó además que los preparativos para una misión internacional que proteja una eventual reapertura de la navegación en el estrecho de Ormuz están muy avanzados y que continúan las conversaciones tanto con Teherán como con Washington sobre este asunto que capitanean Francia y Reino Unido.

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Por su parte, Irán reiteró este domingo que no aceptará ningún acuerdo con Estados Unidos sin obtener garantías concretas que protejan sus intereses nacionales. El presidente del Parlamento iraní y principal negociador, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que Teherán no confía en las promesas de sus adversarios y que solo considerará un pacto cuando existan resultados tangibles.

Las declaraciones iraníes llegaron después de que Trump afirmara en una entrevista con Fox News que no tiene prisa por alcanzar un acuerdo de paz. El mandatario aseguró que una negociación apresurada podría impedir lograr un pacto favorable y advirtió de que Estados Unidos podría retomar las acciones militares si no se alcanzan los objetivos deseados.

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Teherán ha insistido en que su prioridad es lograr el fin de las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano, la reapertura del estrecho de Ormuz, la liberación de fondos iraníes congelados en el exterior y la suspensión de las sanciones internacionales.

Asimismo, mantiene que cualquier discusión detallada sobre su programa nuclear debe abordarse en una fase posterior a la firma de un acuerdo de paz. EFE