Orson Salazar desmiente los rumores de una noche de pasión en Ibiza tras su ruptura con Paz Vega: "Lo mantengo"

La separación de Paz Vega y Orson Salazar, tras más de dos décadas juntos y tres hijos en común, sigue dando titulares y sumando nuevos capítulos a una ruptura que ha pasado de la absoluta discreción a un progresivo cruce de versiones en los medios.

Después de su separación, el nombre de Orson volvía a situarse en el centro de la polémica por unas imágenes y un relato que apuntaban a una noche de fiesta en Ibiza. Tal y como se contó en el programa 'El tiempo justo', el exmarido de Paz Vega habría acudido a una conocida discoteca de la isla para disfrutar de un after que se extendió durante 12 horas en una villa de lujo. Lejos de esconderse o de intentar pasar desapercibido, se habría mostrado de lo más natural, sin preocuparse por quienes pudieran estar viéndole.

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Según relató la colaboradora Leticia Requejo, "estuvo en esta fiesta durante todo el lunes hasta las 7 de la tarde". Aseguró que él, "sin esconderse de nadie y bajo la atenta mirada de los muchos asistentes de allí", estuvo ligando y se besó con "una morenaza". Hablaba de una misteriosa mujer con la que, según su versión, mantuvo una gran complicidad en todo momento, algo que muchos interpretaron como una confirmación de que la actriz pertenece ya a su pasado sentimental y que él estaría completamente centrado en rehacer su vida.

Ante este relato, Salazar ha querido dar su propia versión y marcar distancias con lo que se ha contado sobre esa noche en Ibiza. El venezolano desmiente que estuviese con "una chica morena" y, preguntado sobre si mantiene lo que ha dicho hasta ahora, responde con rotundidad: "Hombre, claro que mantengo eso". Sin embargo, evita entrar en detalles o matizar más lo sucedido, cortando cualquier intento de profundizar en la historia.

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Cuestionado sobre si su presencia en la isla respondía únicamente a motivos de trabajo, se limita a señalar: "Yo ya he dicho lo que tenía que decir", dejando claro que no piensa alimentar más la polémica ni dar nuevas explicaciones. En cuanto a su estado anímico, lanza un mensaje breve pero insistente: "Estoy bien, estoy bien. Estoy bien". Con esa frase, pretende transmitir que, al menos hacia el exterior, se siente estable y que prefiere centrarse en su presente, pese a que su vida privada siga bajo el foco.