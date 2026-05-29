Muere una persona en un ataque con drones de Ucrania contra la región rusa de Volgogrado

Al menos una persona ha muerto este viernes a causa de un ataque con drones ejecutado por el Ejército de Ucrania contra la región rusa de Volgogrado, según han denunciado las autoridades, que han confirmado además varios incendios en una planta química y en instalaciones energéticas en la zona.

El gobernador de Volgogrado, Andrei Bocharov, ha afirmado que "el ataque terrorista" del "criminal régimen de Kiev" ha causado la muerte de un hombre que se encontraba "en una planta de fibra sintética" en la localidad de Volzhski, un suceso que ha dejado además a una mujer herida de gravedad.

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"La caída de fragmentos de drones (interceptados) han causado incendios en una planta química en Volzhski, así como en instalaciones de combustible y energía en el sur de Volgogrado", ha manifestado en un comunicado, si bien ha resaltado que todos ellos "han sido ya extinguidos".

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha subrayado que los sistemas de defensa antiaérea han destruido durante la noche 208 drones ucranianos en las regiones de Bélgorod, Briansk, Vladimir, Vorónezh, Volgogrado, Kursk, Oriol, Rostov, Saratov, Tver, Yaroslavl y Krasnodar, así como en el mar de Azov y la península de Crimea, anexionada en 2014.

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