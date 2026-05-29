Martín Presa: "Queremos una copa, hay que poner toda esa estructura que te haga mirar a los ojos a los demás"

El presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, calificó este viernes de "matrícula de honor" el año firmado por el conjunto franjirrojo y tiene claro que la final de la Conference League les tiene que hacer "cambiar de mentalidad" y soñar con levantar un trofeo para lo que necesitan por encima de todo "poner toda esa estructura que te haga mirar a los ojos los demás" y "mejorar infraestructuras".

"La temporada del Rayo Vallecano es de matrícula de honor porque hacía 25 años que no competíamos en competición europea. Este era un año de grandísimo riesgo de descenso, y más por cómo ha estado la clasificación, pero hemos conseguido el récord absoluto de la entidad de permanencias y hemos estado hasta el último minuto a punto de disputar competición europea", apuntó Martín Presa en rueda de prensa.

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Este dio las gracias "a todas las instituciones" que les acompañaron en la final de la Conference League del pasado miércoles en Leipzig (Alemania). "No pudo ser, pero simple hecho de estar allí es un logro y hemos sentido el cariño de todo el mundo, especialmente de nuestra afición. Esto tiene que servir como punto de inflexión porque somos capaces de llegar y tiene que hacernos cambiar de mentalidad. Lo que hemos conseguido es algo grandioso", subrayó.

El mandatario rayista aseguró que tienen el "compromiso de volver a una final para traer un título a Vallecas" y quitarse "esa espina". "Va a ser una obsesión y para eso tenemos que mejorar infraestructuras porque este año han pasado cosas que no pueden ser", puntualizó.

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"Tenemos que mejorar la ciudad deportiva, que es del Ayuntamiento de Madrid. Tenemos un canon que cumplimos y tenemos que defender a la entidad, no puede ser que se tarden en tomar decisiones dos años porque nos hacen daño", prosiguió, lamentando que la ciudad deportiva fuese ideada "por gente que no sabe de fútbol".

"Sólo tenemos un campo de césped natural y hace muy difícil compaginar la actividad de un equipo profesional. Hay que dar descanso al campo, por lo que se necesitan dos campos de césped natural", agregó, puntualizando que "hay acuerdo" con el Ayuntamiento y la Comunidad para que aporten el 50 por ciento "para la regeneración de todos los campos de entrenamiento de césped artificial".

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Para Martín Presa, "el Rayo hizo su trabajo" para cuidar el césped de su estadio, pero que "un mal uso durante la San Silvestre y otras cosas como la cantidad de lluvias jamás vista en la Comunidad de Madrid en 50 años, el taponamiento de alcantarillado, hizo que el nivel freático subiera y el campo estuviera mal", se quejó después de los problemas que tuvieron para jugar en Vallecas y teniendo que hacerlo en Butarque el duelo ante el Atlético de Madrid.

"Queremos levantar una copa y hay que poner toda esa estructura que te haga mirar a los ojos a los demás equipos. Necesitamos un estadio que queremos que esté en Puente de Vallecas y, de no ser posible, lo más cerca, en el que podamos meter 27.000 personas que nos pueda generar esos beneficios económicos y que podamos mirar de tú a tú a la Real Sociedad o al Athletic Club porque tenemos masa social para ello. Soy el primero que no me quiero ir del estadio, pero el campo tiene que ser nuestro, no de ninguna institución pública", manifestó el presidente rayista.

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Además, Martín Presa confirmó que han solicitado a LaLiga "empezar un poco más tarde" sus partidos como local de esta próxima temporada "para poder contar con agosto para la reforma de vestuarios y algunas zonas del estadio".