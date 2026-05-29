Lidia Torrent, su divertida indirecta a Jaime Astrain para que le pida matrimonio

En una continua luna de miel desde que Jaime Astrain abandonó 'Supervivientes 2026' el pasado 16 de abril a causa de una lesión en la rodilla, Lidia Torrent y su chico han viajado este jueves a Sevilla para arropar al diseñador Fabio Encinar en el desfile con el que ha presentado su nueva colección en la emblemática Fábrica de Artillería de la capital andaluza.

Derrochando complicidad y sonrisas, la presentadora no ha dudado en lanzar una divertida indirecta a su pareja cuando la prensa les ha preguntado qué tal la vida de casados: "Bueno, casados no estamos. Bueno. En pareja con hija. Somos dos novios. Ya llegará, ya llegará. Él sigue pensando si soy o no la mujer de su vida, por lo que parece, porque no ha hincado rodilla" ha exclamado entre risas. "Yo lo sé, no estoy pensando nada de eso. ¡Uy qué presión!" ha respondido él a su vez, dejando claro que aunque Lidia es el amor de su vida, por el momento se 'resiste' a pedirle matrimonio.

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"Pero tenemos una hija maravillosa de casi cuatro años a la que disfrutamos muchísimo. Estamos en nuestro mejor momento" ha confesado Lidia, revelando que "por decir algo a su favor, todas mis amigas me dicen ¿podemos mandar a nuestros novios a Honduras? Podemos, porque vuelven con una madurez emocional que se agradece. Entonces, nada chicas, ya sabéis, mandarlos a todos".

"Vienen delgaditos y más enamorados" ha asegurado Jaime, que como nos ha contado un mes y medio después de su paso por el reality "he recuperado kilos que era lo que esperaba porque venía hecho un palillo. Pero sí que la rodilla todavía no está bien. Pero bueno, al menos ya como todos los días, desayuno, como y ceno, que lo he echado de falta".

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"Ahora solo quiero pasar más tiempo que nunca con la Peque, con Lidia y algunos viajes que tenemos pendientes. Lo profesional, por suerte, está siendo genial para los dos y en cuanto acabe, para nuestra tierra, para Almería sobre todo" ha desvelado sobre sus próximos proyectos.