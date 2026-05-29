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Las vacaciones agravan rezago educativo de alumnos mexicanos

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Ciudad de México, 29 may (EFE).- Los estudiantes mexicanos de educación básica acumulan hasta 18 meses de desfase curricular, una brecha de aprendizaje que se agrava durante las vacaciones de verano con pérdidas de hasta tres meses adicionales en conocimientos de matemáticas y lectura, alertó el Instituto Kumon.

Este fenómeno, conocido como Achievement gap (desfase curricular), se ha intensificado tras el regreso a clases presenciales y se suma al rezago educativo que arrastran alumnos de primaria y secundaria desde hace varios ciclos escolares.

De acuerdo con la institución, el periodo vacacional rompe el ritmo de aprendizaje y provoca retrocesos de hasta 2,6 meses en habilidades matemáticas y de dos meses en comprensión lectora.

“El cerebro también necesita ejercitarse”, señaló el gerente de Kumon para México y Centroamérica, Guillermo Parás Treviño, al recomendar actividades de estudio de entre 20 y 30 minutos diarios durante el verano para evitar una mayor pérdida de conocimientos.

Además, Parás Treviño indicó en una conferencia realizada en Monterrey (norte de México) que la interrupción prolongada de actividades escolares repercute directamente en la retención de lo aprendido durante el ciclo escolar.

Ante este panorama, se realizará la Copa Nacional de Cálculo Mental Kumon MX, dirigida a alumnos de primaria y secundaria inscritos en sus centros, con el objetivo de fortalecer habilidades matemáticas durante el receso escolar.

La competencia se celebrará del 20 de julio al 20 de agosto y consta de etapas de entrenamiento, clasificación, semifinal y final, en las que los participantes evaluarán velocidad, precisión y constancia en la resolución de problemas matemáticos.

Por su parte, el vicepresidente senior del Instituto Kumon para México y Centroamérica y director ejecutivo para Sudamérica, Luis Chiba Ramayoni, advirtió que el bajo rendimiento académico representa uno de los principales desafíos para México y América Latina. EFEPBD- vcr/mb/lat/nvm(Foto)

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EFE

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