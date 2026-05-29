Las 6 mayores economías UE remiten sus propuestas para impulsar la integración y supervisión de mercados

Los ministros de Economía y Finanzas de España, Alemania, Francia, Italia, Países Bajos y Polonia han enviado este viernes una carta conjunta a la Presidencia del Consejo de la Unión Europea para impulsar las negociaciones sobre el Paquete de Integración y Supervisión de Mercados (MISP).

La carta se ha remitido después de que ayer en Berlín se reunieran los ministros de Economía y Finanzas de los países del E6 (Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Polonia y España), con el objetivo de avanzar en la integración en materia de Unión de Mercado de Capitales para proveer a las empresas de una mayor financiación, además de mejores costes.

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El documento trasladado a Bruselas refleja la posición compartida de los ministros de estos países, en la que se esbozan seis ámbitos prioritarios clave para avanzar en las negociaciones en curso del Consejo sobre Paquete de Integración y Supervisión de Mercados.

Con esto, el grupo de países pretende contribuir a una auténtica Unión de Ahorro e Inversión. "Hemos procurado alcanzar un compromiso equilibrado que refleje nuestra postura y pueda servir como aportación para futuros debates en el Consejo", se señala en la carta firmada por el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, junto con sus homólogos Roland Lescure (Francia), Lars Klingbeil (Alemania), Giancarlo Giorgetti (Italia), Eelco Heinen (Países Bajos) y Andrzej Domanski (Polonia).

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En concreto, estas seis áreas prioritarias giran en torno a la distribución transfronteriza de fondos, la transparencia en mercados de renta variable, las infraestructuras de mercado, los criptoactivos, la tecnología financiera e innovación y la gobernanza centralizada.

"En un contexto internacional incierto, Europa necesita mercados de capitales más profundos e integrados. Esta posición conjunta es un paso decisivo hacia una verdadera Unión de Ahorro e Inversión", han destacado desde el Departamento que dirige Carlos Cuerpo.

Además, en la carta los ministros han señalado que la fortaleza económica y la soberanía de Europa "nunca han sido tan importantes como en la actualidad", por lo que consideran que contar con unos mercados de capitales más integrados es clave para desbloquear el potencial de crecimiento de Europa y garantizar su capacidad de actuación en un entorno global cada vez más desafiante.

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DISTRIBUCIÓN TRANSFRONTERIZA DE FONDOS

La primera área prioritaria a abordar es la distribución transfronteriza de fondos. Según se defiende en la carta, debe reforzarse la distribución transfronteriza de fondos para que los fondos de inversión sean más accesibles en toda la UE y reducir los costes de administración de los fondos.

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Esto puede incentivar a los ciudadanos y a los inversores institucionales a participar de manera más activa en los mercados de capitales europeos, lo que a su vez reduce el coste de la financiación para las empresas y respalda las inversiones en crecimiento, innovación y resiliencia.

Entre las medidas, se plantea seguir armonizando la distribución transfronteriza de fondos de inversión y, en materia de gestión de activos, se plantea la creación de colegios de coordinación de las autoridades nacionales competentes y de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) como instrumento proporcionado y flexible para mejorar la convergencia supervisora sin crear estructuras complejas y duplicadas.

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AUMENTAR LA TRANSPARENCIA DE LOS MERCADOS DE RENTA VARIABLE

También se plantea mejorar la transparencia en los mercados de capitales de renta variable y garantizar condiciones de competencia equitativas entre bancos y centros de negociación para impulsar la eficiencia del mercado, reducir la fragmentación y reforzar la liquidez.

Además, los ministros han llamado a reforzar las infraestructuras de mercado para Europa. "Las infraestructuras de mercado europeas significativas son esenciales para la estabilidad financiera, la asignación eficiente del capital y la autonomía estratégica de los mercados de capitales europeos", han defendido.

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REFORZAR LA SUPERVISIÓN DE CRIPTOACIVOS

Los ministros consideran que debe reforzarse el mercado europeo de criptoactivos, incluida su supervisión, para lograr unas condiciones de competencia equitativas y una supervisión transfronteriza eficaz. Cualquier cambio en el marco de supervisión de los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) debe aportar un valor añadido evidente para la integración del mercado, evitando capas de supervisión duplicadas, cargas administrativas innecesarias y costes adicionales para las empresas europeas, en particular para los participantes más pequeños del mercado, según han defendido.

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Como medida, han planteado una arquitectura de supervisión diferenciada y gradual en virtud de la cual los proveedores de servicio de criptoactivos significativos queden sujetos a supervisión directa de la ESMA, mientras que los no significativos permanezcan bajo supervisión nacional.

Además, la ESMA debería tener voz, mediante un dictamen formal, durante el proceso de concesión de licencia a cualquier proveedor solicitante, dentro del período de autorización previsto aplicable a la autoridad nacional competente.

Cuando el dictamen de la ESMA identifique riesgos significativos no resueltos para la integridad del mercado de la UE o la protección de los inversores, la autoridad nacional competente no debería conceder la licencia. La relevancia se determinará mediante una combinación de criterios evaluados a nivel de grupo, tanto dentro de la Unión como a escala mundial.

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Por último, se plantea impulsar las tecnologías financieras innovadoras y mejorar la gobernanza de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) para garantizar una supervisión más rápida, clara y eficaz en todo el mercado único.