La Reina inaugura la Feria del Libro con guiños a poetas catalanas, rodeada de niños y obras de Maruja Mallo o Siles

La Reina Letizia ha inaugurado este viernes 29 de mayo una nueva edición de la Feria del Libro en la que ha sido vitoreada y saludada por los asistentes durante su recorrido habitual, cuando se ha hecho selfies con los visitantes y ha compartido varios momentos con los más pequeños, además de recibir ejemplares de Maruja Mallo y poesía de Jaime Siles y poetas catalanas del siglo XXI, entre otros.

A las 11.00 horas, la Reina ha empezado el recorrido por el Parque del Retiro madrileño, acompañada de representantes políticos como el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, o el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Su primera parada ha sido en la caseta del Ministerio de Cultura y, posteriormente, en el stand del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid.

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Con un vestido de motivos azules y unas cuñas de esparto color crema, la Reina ha paseado por diversos puestos de una feria que cuenta en esta edición con más de 366 casetas y en la que el protagonista ha sido el humor. A lo largo de este paseo, se han sucedido diversas anécdotas con la gente que ya estaba en el recinto, además de recibir Letizia los habituales libros y recomendaciones de los puestos a los que visita.

Por ejemplo, en la librería Cervantes y Compañía, una de sus primeras paradas, la Reina ha conversado con la librera y autora Marina Sanmartín.

"Nos ha dicho que nos ve en Instagram. María y yo lo que hacemos en Instagram son vídeos de recomendaciones de libros y nos ha dicho que nos sigue y se pone a verlos y que le encantan. Es súper educada", ha explicado San Martín en declaraciones a Europa Press. En este puesto le han obsequiado con 'La grieta', de Rodrigo Gervasi, 'Cartas', de Maruja Mallo y 'La doble desaparición de Abril del Pino', de la propia librera.

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Otro de los libros con los que ha sido obsequiada Letizia ha sido '40 miradas sobre el libro y su futuro', en Ediciones De la Torre, editorial que celebra sus 50 años esta edición, o 'Cocina práctica riojana', de Ochoa Editores.

Además de las mencionadas obras, la Reina ha salido de la feria con diversos títulos de poesía obsequiados por la Librería Girasol --le han regalado dos poemarios escritos por la librera, Laura Rguez. Sayd: 'Mujeres fuertes' y 'Ama de casa'- y la editorial Huerga y Fierro -ha recibido 'Sonido de otras lenguas', de Jaime Siles, y 'Poetas catalanas del siglo XXI'.

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Letizia también ha realizado una parada en Editorial Nórdica. En esta ocasión, ha recogido los libros 'Hambre', de Knut Hamsum y 'Noches blancas' de Fiódor Dostoyevski.

De hecho, el librero Diego Moreno ha contado a Europa Press que la Reina ya había leído el ejemplar de Hamsum y que "le había encantado". Según ha señalado, es el ejemplar por el que creó la editorial.

Algunos de los momentos más entrañable de la visita -que ha durado algo más de una hora y media- se han producido cada vez que un grupo de niños se encontraba con la Reina. En todas las ocasiones Letizia les ha preguntado si les gustaba leer.

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En el caso del Colegio Centro Cultural Palomeras, la Reina les ha dicho a los alumnos que lo "mejor" que pueden hacer cuando tengan "un rato libre" es leer, según ha confirmado una de las profesoras a Europa Press.

"¿HAY ALGO MEJOR QUE LA RADIO Y LIBROS?"

Entre gritos de "guapa" y muestras de cariño -algunos asistentes le han querido regalar flores o libros-, la Reina ha terminado el recorrido en el Pabellón Infantil, donde ha participado con los menores en un taller de ex-libris. También en esta última parada unos alumnos con un programa de radio del Centro de Educación Infantil y Primaria Nuestra Señora se la Almudena la han entrevistado, según fuentes de Casa Real.

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"¿Hay algo mejor que la radio y los libros? Para mí no", ha dicho la Reina durante la conversación.

Precisamente, al acabar el recorrido, la directora de la cita, Eva Orúe ha asegurado que la visita con su Majestad "siempre va bien" porque es una gran lectora.

"Siempre va bien y no es una manera de hablar, ni es humo de pajas ni es hacer la pelota. Siempre va bien. Porque recorrer la feria con una buena lectora que tiene conversación, que tiene interés y que tiene lecturas, es un placer", ha explicado Orúe.

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CON LAS EDUCACODRAS DE INFANTIL DE 0 A 3 AÑOS

Nada más llegar al Retiro, trabajadoras de las escuelas infantiles 0-3 de la Comunidad de Madrid -que llevan en huelga 55 días- han pedido a la reina que se acercase a hablar con ellas, algo que Letizia ha hecho en otro momento de la visita.

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Las educadoras han educadoras han recibido al alcalde de Madrid gritándole cánticos y pidiéndole la bajada de las ratios en la escolarización de 0-3. "Es educación, no conciliación", "dignidad 0-3" y "lo llaman guardería y no lo es", han cantado.