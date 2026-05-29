Agencias

La OEI y la Santa Sede diseñan una estrategia para cuidar la salud mental en la Educación

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Ciudad del Vaticano, 29 may (EFE).- La Santa Sede, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y ministros de Educación de la región inauguraron este viernes en el Vaticano un encuentro de alto nivel para diseñar una estrategia regional que integre el cuidado de la salud mental en las políticas educativas.

La cita, organizada conjuntamente por el Dicasterio para la Cultura y la Educación, la Pontificia Comisión para América Latina y la OEI, busca establecer líneas de trabajo para enfrentar de manera estructural el incremento de las patologías psicológicas y la alta tasa de suicidios infanto-juveniles en la región, informaron los organizadores en un comunicado.

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El evento, titulado 'Mapas de esperanza para una agenda educativa regional: salud mental, tecnologías digitales y educación', congrega a especialistas, académicos y representantes de organismos internacionales que presentaron informes técnicos que identifican a la salud mental como un "problema estructural y creciente" en América Latina.

A partir de este diagnóstico, los participantes debatirán hasta este sábado cómo unificar criterios para incorporar el acompañamiento socioemocional y la formación ética en las redes escolares iberoamericanas.

Durante la apertura, el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, mostró el respaldo de la Santa Sede a esta iniciativa y defendió que las familias, la educación y la justicia social son los "pilares fundamentales para garantizar la salud mental".

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Por su parte, el prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación, el cardenal José Tolentino de Mendonça, hizo un llamamiento a actuar para que las tecnologías y la inteligencia artificial se utilicen de manera ética y se transformen en instrumentos de solidaridad y desarrollo humano.

Asimismo, el secretario general de la OEI, Mariano Jabonero, afirmó que "la alianza entre la OEI y la Santa Sede (...) refleja un compromiso común: proteger y promover la salud mental de la infancia en un contexto de profunda transformación digital y ante el creciente impacto de la inteligencia artificial”. EFE

(foto)

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EFE

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