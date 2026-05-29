La central de Zaporiyia vuelve a quedarse sin corriente exterior mientras Rusia denuncia ataques en Energodar

La agencia nuclear de Naciones Unidas ha confirmado que la central ucraniana de Zaporiyia, bajo control de Rusia, se quedó la pasada noche durante una hora sin su única línea de alimentación exterior "por causas desconocidas" que Moscú ha atribuido a una ola de ataques ucranianos contra la ciudad de Energodar, donde se encuentra la planta.

El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, ha recordado que, con este corte, la central se ha quedado desde el principio de la invasión rusa en 2022 un total de 16 veces sin suministro a través de su única línea externa de energía, imprescindible para que la planta rinda con normalidad.

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En casos como el de la pasada noche, los generadores diésel se activan para preservar un mínimo de estabilidad en la central pero el director general ha alertado de que no es ni mucho menos un método alternativo infalible. "La seguridad nuclear sigue siendo precaria", ha concluido Grossi.

Por su parte, la jefa de comunicaciones de la dirección rusa de la central nuclear, Yevgeniya Yashina, ha asegurado que los incidentes de las últimas horas tienen al Ejército ucraniano como único culpable. La ola de bombardeos nocturnos, ha denunciado, "han ido dirigidos contra infraestructuras y tejados, pero no hay daños críticos ni víctimas mortales".

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En cuanto a la planta nuclear, "los niveles de radiación son normales" y la central "está bajo control" desde esta mañana, según ha declarado a la agencia rusa TASS. Los ataques ucranianos, además, parecen haber disminuido en las últimas horas.