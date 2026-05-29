Japón confirma intervención en el mercado de divisas con 63.000 millones de euros

Tokio, 29 may (EFE).- Las autoridades japonesas confirmaron este viernes que intervinieron en el mercado de divisas entre abril y mayo con 11,73 billones de yenes (unos 63.000 millones de euros), en medio de la persistente debilidad del yen frente al dólar.

"Las operaciones de estabilización cambiaria ascendieron a 11,7349 billones de yenes entre el 28 de abril de 2026 y el 27 de mayo de 2026", dijo el Ministerio de Finanzas japonés en un breve comunicado, sin dar más detalles.

Se trata de la primera confirmación oficial de las autoridades japonesas de unos movimientos que llevaron al yen a apreciarse desde las 160 unidades por dólar hasta las 155 durante los primeros días del mes de mayo, desatando la especulación entre los analistas por la posibilidad de una nueva intervención.

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A pesar de la medida, el yen se ubicaba este viernes en el mercado japonés en el entorno de las 159 unidades por dólar, en medio de la preocupación por la salud fiscal del archipiélago y cuando el Banco de Japón mantiene los tipos congelados en el 0,75 % desde diciembre del año pasado.

A esta situación se suma el contexto geopolítico tenso, marcado por el conflicto en Oriente Medio y el aumento en los precios del crudo.

La última vez que las autoridades japonesas confirmaron oficialmente una intervención en el mercado de divisas fue en julio de 2024. EFE