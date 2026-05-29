GVC Gaesco sustituye a Acerinox por Ebro Foods y prevé que el Ibex 35 alcance los 20.000 puntos

GVC Gaesco ha optado por sustituir Acerinox por Ebro Foods en su cartera española e intercambiar la cervecera AB InBev por la portuguesa Jeronimo Martirs.

En su actualización del mes de mayo, la gestora ha apostado por ejecutar pocas rotaciones y centrarse en sustituir "aquellos valores que han agotado el potencial" en un contexto marcado todavía por el conflicto de Oriente Medio, pero con un efecto en el mercado limitado.

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De esta manera, en la lista española han excluido a Acerinox tras haberse revalorizado significativamente en el quinto mes del ejercicio y han incluido a Ebro Foods, una compañía en la que, por unos resultados del trimestre algo inferiores a lo estimado, "se ha recuperado un potencial atractivo".

"Pensamos que el valor está cotizando a unos multiplicadores atractivos y por ello seguimos viéndolo como una opción que ofrece una atractiva combinación de rentabilidad potencial y riesgo reducido", justifica la gestora.

De su lado, la lista europea excluyó a AB InBev "por la buena revalorización en el último mes" y su espacio lo ocupará la empresa de distribución portuguesa Jeronimo Martins.

Sobre este último valor, GVC Gaesco explica que su tesis de inversión se sustenta "en el crecimiento estructural en mercados clave (especialmente Polonia y Colombia), la resiliencia operativa en Portugal y la capacidad del grupo para generar crecimiento rentable a pesar de un entorno macro desafiante".

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A su vez, mantienen a la farmacéutica Recordati pese a la propuesta de oferta pública de adquisición (OPA) recibida: "No descartamos que el precio ofrecido tenga que mejorar", explica la firma.

IBEX 35 EN LOS 20.000 PUNTOS

La gestora prevé que el Ibex 35 conquiste los 20.000 puntos, lo que supondría un potencial de alrededor del 10% frente a los niveles en los que cotiza en la actualidad, que rondan los 18.300 puntos. "Esto supone que a pesar de que el índice se mueve alrededor de los máximos históricos, vemos un potencial de alrededor del 10%", asegura.

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En la misma línea, GVC Gaesco pronostica un potencial de revalorización del 12-15%, según el índice de referencia, para Europa y del 15-16% para Estados Unidos.

Estas subidas responden a que, en plena escalada del riesgo, los principales parqués mundiales "no han sufrido mucho" y el índice de volatilidad de la Bolsa americana se ha mantenido por debajo de los máximos alcanzados con los aranceles de Trump o la guerra de Ucrania.

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"Pensamos que la finalización del conflicto puede abrir la puerta a un nuevo empuje a los índices, pero rápidamente los inversores volverán los ojos a los fundamentales. Si baja el petróleo los bancos centrales pueden volver a replantearse las bajadas de tipos", estima GVC Gaesco.