Gipuzkoa reúne en Naturklima a un centenar de expertos internacionales en transición ecológica y economía circular

El Departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha acogido este viernes en Naturklima la tercera jornada del Encuentro Internacional RITA (Regional Impact Trade Alliance), una iniciativa que ha reunido a más de un centenar de personas expertas procedentes de Europa, América Latina y otros territorios del mundo en transición ecológica y economía circular para avanzar en un nuevo modelo de comercio internacional basado en el impacto positivo.

La jornada, celebrada en las instalaciones de la Fundación de Cambio Climático Naturklima, en San Sebastián, ha contado también con la participación de medio centenar de empresas guipuzcoanas, que han compartido experiencias y proyectos vinculados a la transición ecológica, la economía circular, la sostenibilidad industrial, las comunidades energéticas o la innovación empresarial.

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El diputado de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio, ha destacado que "Gipuzkoa vuelve a demostrar su capacidad para atraer talento, generar alianzas internacionales y situarse como referente en sostenibilidad e innovación". Asimismo, ha subrayado que "Naturklima se consolida como un espacio estratégico para impulsar soluciones compartidas ante los grandes retos globales".

La apertura institucional de la jornada ha contado con la participación de representantes de RITA, ECODES, el Gobierno Vasco y el Departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Posteriormente, se han presentado distintas políticas y proyectos impulsados en Gipuzkoa en materia de transición ecológica y competitividad sostenible.

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Entre los contenidos abordados durante la jornada destacan las políticas de transición ecológica impulsadas en Gipuzkoa, las comunidades energéticas y el almacenamiento, las estrategias de economía circular vinculadas a los residuos urbanos e industriales, así como modelos empresariales cooperativos referentes como Mondragon.

También se han desarrollado mesas de trabajo entre representantes institucionales, empresas y agentes internacionales sobre ámbitos como energía, movilidad sostenible, turismo, agroalimentación, industria o economía circular.

Desde el Departamento de Sostenibilidad han indicado que este encuentro internacional "refuerza el posicionamiento de Gipuzkoa como territorio referente en sostenibilidad, innovación y cooperación internacional, además de visibilizar el papel del tejido empresarial guipuzcoano como actor clave en la transformación económica y ecológica".

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El encuentro RITA forma parte de una alianza global de territorios que busca situar a las regiones como "protagonistas en la construcción de una nueva economía más justa, sostenible y colaborativa". La cita ha dado continuidad a la 'Declaración desde Euskadi. Hacia una Alianza Global de Regiones y Comercio de Impacto', impulsada junto a ECODES y otros agentes internacionales.