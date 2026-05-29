Fráncfort cierra en tablas (+ 0,05 %) por esperanzas en el alcance de un pacto sobre Irán

Fráncfort (Alemania), 29 may (EFE).- Fráncfort cerró este viernes en tablas (+ 0,05 %) por las esperanzas sobre el alcance de un pacto entre Estados Unidos e Irán, mientras la inflación y el desempleo han caído en Alemania en mayo.

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, subió un 0,05 % al cierre, hasta los 25.104,70 puntos, y acumula esta semana una subida del 0,9 % y en el mes de mayo del 3,3 %.

Los impulsos de Wall Street y de las bolsas de Asia también contribuyeron a la tendencia positiva en Fráncfort.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que mantendrá este viernes una reunión con su equipo de seguridad en la sala de crisis de la Casa Blanca para tomar una "decisión final" sobre el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra.

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En Alemania la inflación bajó en mayo hasta el 2,7 % interanual (2,9 % en abril) en parte debido a la bajada de los impuestos sobre hidrocarburos del gasóleo y la gasolina del Gobierno alemán.

El desempleo cayó en Alemania en mayo hasta el 6,3 % (6,4 % en abril), en contra de lo que se esperaba.

El portal inmobiliario Scout24 avanzó un 3,7 %, hasta los 72,25 euros, y la empresa de materiales de construcción Heidelberg Materials lo hizo un 2 %, hasta los 190,80 euros.

La empresa de venta de moda por internet Zalando ganó un 2,2 %, hasta los 23,29 euros, y el fabricante de software para empresas SAP subió un 2,4 %, hasta los 155,26 euros.

Beiersdorf, que tiene la marca Nivea, entre otras, bajó un 3,5 %, hasta los 69,18 euros, mientras el grupo químico y el farmacéutico Bayer perdió otro 3,5 %, hasta los 36,53 euros.

Deutsche Bank cayó un 1,9 %, hasta los 27,86 euros, y el fabricante de tecnología de energía Siemens Energy, matriz de Gamesa, perdió un 2,1 %, hasta los 163,24 euros. EFE